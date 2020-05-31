صور.. عودة العمل بمحكمة السويس الابتدائية بإجراءات حضارية للوقاية من كورونا

كتب إبراهيم قاسم

وسط إجراءات حضارية ومشددة عادت محكمة السويس الابتدائية إلى العمل عقب إجازة عيد الفطر المبارك وفقا لتوجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل مع الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وعقدت محاكم الجنح والجنح المستأنفة بمحكمة السويس الابتدائية جلساتها لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية مشددة وعدم السماح لإى شخص داخل المحكمة بالتواجد بدون ارتداء كمامة.

وشددت الأجهزة المكلفة بتأمين المحكمة على ارتداء الكمامات عند الدخول للمحاكم، حيث تم منع دخول المواطنين بدونها، كما تم التنبيه على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافة متر ونصف أو مترين على الأقل.

وحصلت "اليوم السابع" على صور من داخل محكمة السويس الابتدائية لمتابعة العمل حيث تم وضع علامات للجلوس بين المحامين والمتقاضين والوقوف في صفوف أمام الأسانسيرات و قياس درجات الحرارة.

يذكر أن وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.







