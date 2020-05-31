صور.. جنازة مهيبة للمساعد أول شهيد سيناء بمسقط رأسة فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

فى مشهد جنائزى مهيب شيع المئات من أهالى قرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد سليمان، والذى استشهد فى سيناء .

وكلف اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، الدكتور أحمد القزاز رئيس مدينة اشمون، والمستشار العسكري ومأمور مركز اشمون، بحضور الجنازة نيابة عنه، وتقديم واجب العزاء للأسرة .

واكد أهالى القرية أن الشهيد مساعد أول محمد عبد الحميد السيد سليمان المقيم بقرية كفر قورص التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، 35 سنة، متزوج ولدية ثلاثة من الأولاد، ووالدة بالمعاش، ووالدته ربة منزل، ولديه ثلاثة من الأشقاء وثلاثة من الشقيقات.

وأكدوا أن الشهيد كان دمث الخلق وكان محبوبا بين الجميع ويسعى دائما لمساعدة جيرانه وانا قريته، وأنه كان محبا لوطنه ويعشق تراب الوطن، ودائما ما كان يردد عبارات الشهادة لحماية الأرض.

يأتى ذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة المكثفة فى مكافحة الإرهاب خلال الأسبوع الماضى ،وبناءاً على معلومات إستخباراتية تفيد بتواجد عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية فى محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح بشمال سيناء ، وقام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ (2)عملية نوعية أسفرت عن مقتل (3) فرد تكفيرى شديدى الخطورة ، عثر بحوزتهم على بنادق آلية ، وقنابل يدوية ، ودانات " RBJ " كما قامت عناصر المهندسين العسكريين بإكتشاف وتدمير (5) عبوة ناسفة تم زراعتها لإستهداف قواتنا على محاور التحرك .

كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من عربات الدفع الرباعى ، كما تم ضبط كميات كبيرة من لفافات البانجو والحشيش المخدر مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى عربة محملة بمبالغ نقدية كبيرة تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدى .

ونتيجة الأعمال استشهاد واصابة ضابطين وضابط صف وجنديين، ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهاهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على سلامة وأمن الوطن.