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صور.. تعليم كفر الشيخ: استقبال طلاب الثانوية العامة بالمياه وغرفتين للعزل

الأحد، 31 مايو 2020 02:15 م
صور.. تعليم كفر الشيخ: استقبال طلاب الثانوية العامة بالمياه وغرفتين للعزل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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عقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً، اليوم الأحد، شددت خلاله على توفير 4 كولديرات بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية، وتخصيص كولديرين في كل دور من الأدوار، كما شددت على تركيب مراوح بكل اللجان.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام ،ووفاء عبدالله، مدير عام الشئون التنفيذية، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمحاسب إبراهيم خضر ، مدير عام الشئون المالية والإدارية ،وغادة النحاس ، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ، وجورج سمير ، مدير إدارة الإحصاء ،وسعد كامل ، مدير إدارة الشئون القانونية .

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،أنها عقدت بروتوكولات تعاون مع مديرية الأمن، والصحة ،ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني ، والتأمين الصحي ،ومرفق مياه الشرب ، ومديرية الكهرباء ، استعداداً لإمتحانات الثانوية العامة، والدبومات الفنية ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت كشك، أنها شكلت لجان لمتابعة الإنتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة ، ومراجعة توفر كل الإجراءات الإحترازية بكل اللجان، ومراجعة طفايات الحريق ، وكل بنود  الصحة والسلامة المهنية ، كما خصصت وكيل الوزارة حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية ، كما شكلت لجان لمتابعه جاهزية رؤساء اللجان للجانهم ، وتوفير كافة الإمكانيات لهم .

وأكدت وكيل الوزارة ،أنها خصصت واتس أب للتواصل بين رؤساء اللجان والإسعاف والمطافئ والمستشفيات ومديرية الصحة للتواصل الفوري ، بالإضافة  لأرقام المرافق الخدمية ذات الصلة ، مشيرة إلى أنها وجت باستقبال طلاب الثانوية العامة بالمياله المبردة والبسكوت.

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