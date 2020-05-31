صور.. تطوير طريق نادى الشرطة بالمحلة ورفع تراكمات القمامة

الغربية عادل ضرة

نفذ حى ثان المحلة الكبرى برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب حملة نظافة مكبرة بطريق نادى الشرطة الرئيسى بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بتكثيف حملات النظافة العامة بشوارع المحافظة.

شارك فى الحملة لمياء خليفة نائب رئيس حى ثان المحلة وجهاز بالحي، واستهدفت الحملة أعمال تطوير شارع نادى الشرطة حيث يبلغ طوله حوالى 500 متر وهو من الشوارع ذات أهمية كبيرة بنطاق الحى حيث يربط مابين منطقة نعمان الأعصر وكوبرى الرباط وطريق المحلة زفتي، وتم رفع تراكمات القمامة والأتربة بطول الشارع ودهان الأعمدة الكهربائية بألوان علم مصر، وصيانة كشافات الإنارة.

من ناحية أخرى نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف أعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والاتربة.

شارك فى الحملة جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وشملت الحملة ميدان الشون وشارع البحر الرئيسى ومدخل المدينة الرئيسي، وتم رفع القمامة وتراكمات الاتربة من الشوارع ورشها بالمياه، وزراعه الجزيرة الوسطى باشجار الزينة، وزراعة احواض الزينة امام الجدارية بجوار شركة النيل للنقل البري.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن أمس السبت، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر .

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و 19 حالة تعد على أملاك الرى، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى فى بيان له، محافظ الغربية على التصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على اراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن .

وأوضح عادل داوود رئيس حى أول طنطا، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء فى حى أول طنطا للنيابة العسكرية، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائى المخالف للقانون .

وأضاف "داوود"، أنه تم إزالة فورية لدور تاسع علوى على مساحه 130 امتداد شارع النادى من السريع، من خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.