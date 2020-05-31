اليوم السابع
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صور ..المصالح الحكومية بالبحر الأحمر تطبق قرار عدم الدخول إلا بارتداء الكمامة

الأحد، 31 مايو 2020 11:59 ص
صور ..المصالح الحكومية بالبحر الأحمر تطبق قرار عدم الدخول إلا بارتداء الكمامة ارتداء الكمامة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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طبقت المصالح الحكومية بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، فى أول يوم عمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك، قرار عدم دخول المواطنين لتلك المصالح إلا بارتداء الكمامة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .  

فى محكمة البحر الأحمر الابتدائية، قام حرس المحكمة بمنع دخول أى مواطن من البوابات لا يرتدى الكمامة، كما تم تعليق ملصقات خارج المحكمة تؤكد للمواطنين على ارتداء الكمامة عند الدخول للمحكمة او النيابات المختلفة، سواء الحزئية او الكلية وذلك تنفيذا لقرار المستشار عمر مروان وزير العدل .

ومن ضمن الاجراءات الاحترازية التى اتبعتها محكمة البحر الأحمر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحديد عدد المتواجدين داخل قاعات الجلسات بان لا يزيد عدد الحضور عن 20 شخص، على أن يكون هناك مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص والأخر، وذلك فى اطار تنفيذ تعليمات المستشار اسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الحزئية.

وشدد رئيس محكمة البحر الأحمر على تطبيق تلك الاجراءات على جميع المترددين بالمحكمة من مواطنين ومحاميين وكذلك الموظفين، وكذلك حرس المحكمة حيث اكد على عدم السماح بالدخول لأى فرد دون الكمامة .

كذلك شهدت مقر تامينات البحر الأحمر، تشديدات وعدم السماح بدخول المواطنين الا بارتداء الكمامة، والتأمين الصحى وديوان المحافظة وغيرها من المصالح الحكومية، حيث تم تعليق ملصقات بالخارج توضح الدخول بالكمامة ولن يسمح الدخول الا بارتداءهاً.

 

 

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البحر الاحمر

اخبارمصر

الدخول للمصالح الحكومية بالكمامة

محكمة البحر الاحمر

الغردقة

كورونا

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