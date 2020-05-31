صور.. السيطرة على حريق سيارة بقليوب دون خسائر بشرية

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بسيارة أجرة بجوار موقف قليوب البلد.

تم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له ودون أى إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوى مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بسيارة أجرة بجوار موقف قليوب البلد.

وانتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون أى إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.