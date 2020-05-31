صور.. التزام مواطنى الوادى الجديد بارتداء الكمامات فى المواصلات وأماكن التجمعات

الوادى الجديد- ماهر أبو نور صور

التزم جميع المواطنين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بارتداء الكمامة في اليوم الثاني من قرار رئيس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في أماكن التجمعات، وذلك ضمن إجراءات الحكومة لإلزام العاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات والمنشآت الحكومية والبنوك والمواصلات بكافة أنواعها ارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر.





كما إلتزم المواطنون خاصة المسافرون منهم بارتداء الكمامة في سياران النقل الجماعي سواء الأجرة او الرسمية أو التابعة لجمعيان النقل الخاصة في مدن وقري الوادي الجديد، وسط تواجد أمني مكثف لمتابعة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات.

وبدأت محافظة الوادي الجديد تطبيق هذه الإجراءات من يوم 30 مايو، من أجل السيطرة على تفشي فيروس كورونا والعمل على عودة الحياة لطبيعتها في ظل الإجراءات الوقائية.

وقال معتمد عبد المعتصم، مدير إدارة المواقف بالوادي الجديد، إنه جرى التنبيه على السائقين بمختلف مواقف المحافظة، بالالتزام بقرار الحكومة بارتداء الكمامات الواقية والتنبيه على الركاب بعدم ركوب السيارة إلا بعد ارتداء الكمامة، حفاظا على الصحة العامة وعدم انتشار فيروس كورونا، ولعدم التعرض للمساءلة القانونية والمخالفة على الطرق.

أكد اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، صدور قرار المحافظة رقم 147 لسنة 2020، والذي يتضمن منع دخول المصالح الحكومية بدون ارتداء الكمامة سواء للعاملين أو المواطنين، وتغريم المخالفين 4 آلاف جنيه.

وأضاف الزملوط، متابعة التزام المواطنين بكافة التعليمات الصادرة، مشيرًا إلى فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، وغلق المحال التجارية والأنشطة المختلفة الغير مستثناة من قرار الحظر في تمام الساعة الخامسة مساء.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة لن تدخر جهداً للتصدي لانتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى أن القرار شمل أيضاً تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق، أو المجمعات والسوبر ماركت، والمحلات، وكذلك أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة.

أكد الزملوط، أن الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ستحرر مخالفات لسائقي سيارات السرفيس في حالة ضبط أي سائق أو راكب لا يرتدي الكمامة، بالتزامن مع تكليف الطب الوقائي بتنفيذ خطة التطهير والتعقيم لمنازل المصابين والأماكن المجاورة للمنطقة طبقاً للمخطط الوقائي ومكافحة العدوى بالمحافظة.





كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ناشد المواطنين الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، والخاصة، والبنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه وفقا للقرار.

وألزم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في قراراته المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا" في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.