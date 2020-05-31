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صور.. احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى للامتناع عن التدخين

الأحد، 31 مايو 2020 09:07 م
صور.. احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى للامتناع عن التدخين احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى
كفر الشيخ – محمد سليمان

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احتفلت جمعية رواد الكشافة والمرشدات ببيلا بكفر الشيخ، برئاسة السيد عنتر، باليوم العالمى للامتناع عن التدخين بمشاركة توجية التربية الرياضية والكشفية بإدارة بيلا التعليمية حيث تم توزيع الملصقات التى تحذر من أضرار التدخين على الأماكن العامة والمصالح الحكومية ولاقت المبادرة استحسان الجميع.

وقال السيد عنتر، رئيس رواد كشافة بيلا، تم توزيع بوسترات للتوعية ضد أضرار التدخين بمناسبة الاحتفال العالمى للامتناع عن التدخين وتوجيه التربية الرياضية والكشفية، والتربية الاجتماعية بإدارة بيلا التعليمية برئاسة عبده السيد عبده، موجه أول الإدارة، ومحمد رخا مسئول الكشافة، وهبه جمال مسئولة المرشدات بالإدارة، وأحمد مختار، مسئول الكشافة.

وأضاف عنتر، لـ " اليوم السابع " ان الاحتفالية لاقت اجاوب جمعية رواد أهرامات الجيزة برئاسة القائدة هالة الشال، وأحمد اسماعيل ،رئيس مركز ومدينة بيلا، وأنه أصدر تعليماته بعدم التدخين بالوحدة المحلية والوحدات القروية ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية، مؤكداً أن الاتحاد العربى لرواد الكشافة والمرشدات أطلق المبادرة اليوم.

وأضاف عنتر، عندما نتحدث عن أضرار التدخين فإننا لا نقصد فقط السجائر، بل نحن نقصد التدخين بكافة أشكاله وصوره من تدخين السيجار، والشيشة، أو البرجلية كما يطلق عليها فى بلاد الشام وغيرها من المنتجات التى ترتبط ارتباطا وثيقا بمنتجات النيكوتين والتبغ.وفى إطار ذلك نتعرف هنا على مكونات السيجارة، واضرار التدخين على الانسان، ونتعرف أيضا على أضرار التدخين على المرأة الحامل والجنين.

وأضاف عنتر، تحتوى السجائر على أكثر من 600 مكون ومادة، وعند حرقها فإنها تنتج أكثر من 7000 مادة كيميائية. وذلك طبقا لبحث نشر فى جمعية الرئة الأمريكية الشهيرة، وعدد المواد التى تنتج من تدخين السيجارة وتسبب السرطان يبلغ أكثر من 69 مادة، هذا بجانب المواد السامة الكيميائية،مثل هذه المكونات توجد أيضا فى سيجار التبغ، أنابيب الشيشة، ولكن مستوى المواد المسببة للسرطان الموجود فى السيجار يكون بكميات أكثر.

وقال عنتر، إن أضرار التدخين لا تؤثر على جهاز واحد فقط من أعضائك ولكن يمتد التأثير على الجهاز التنفسي،والجهاز الدورى والقلب،الأم الحامل والجنين،الحياة الجنسية، والجهاز التنفسي، والجهاز الهضمي، والجلد، الشعر، والأظافر والجهاز العصبى المركزي.

احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (1)
 
احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (2)
 
احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (3)
 
احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (4)
 
احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (5)
 
احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (6)
 
احتفال رواد كشافة بيلا باليوم العالمى (7)

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