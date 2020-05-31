صور.. إزالة 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث أنه ضمت الحملة مسئولى الادارة الهندسية والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا والقوة المرافقة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه شنت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الدير، والتى أسفرت مجهوداتها عن إزالة 27 مخالفة، بمساحة 2 فدان و2 قيراط عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض، حيث شارك في الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض ورئيس القرية وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا.

واكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وكان قد تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (الطريق الزراعى الأقصر-قنا)، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمشروعات القائمة، وقال رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ اعمال توصيل خطوط الصرف الصحى، حيث أنه من المقرر الإنتهاء من الأعمال على مسافة 4 كم خلال شهر، وفى سياق متصل ترأس مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة أعمال حملة مكبرة لتنفيذ 17 قرار ازالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة اجمالية 21 قيراط وعدد 7 حالات تعدى على اراضى املاك الدولة على مساحة 1100 متر مربع.



إزالة 27 مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة



جانب من إزالة 27 مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 2 فدان