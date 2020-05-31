صور.. "آدم" سابع مولود يرى النور فى مستشفى إسنا للحجر الصحى

الأقصر – أحمد مرعى

صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي بالمستشفى، صباح اليوم الأحد، إجراء سابع ولادة قيصرية لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والتي تتلقي العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي إسنا التخصصي للعزل الصحي.

وقالت الدكتورة إلهام محمد محمود، فى بيان صحفى، أن الأم المصابة بالفيروس أنجبت في الساعات الاولي من اليوم طفل ذكر حيث تمت تسميته من خلال الأم بإسم "آدم"، والتي كانت في غاية سعادتها بمولودها حيث تم إجراء العملية تحت إشراف نخبة من أطباء وتمريض المستشفي، وهم كل من الدكتور سليمان القاضي أخصائي التخدير، والدكتورة ثمرة عبد السلام أخصائية الأطفال، ومس رضا التوني مفتشة التمريض بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وفريق مكافحة العدوي سناء خليفة ومس سماح، وبإشراف تمريض خضرة عبد ربه، وتمريض عمليات أحمد عبد الفتاح (سامبو)، وشيماء عاطف، وتمريض حضانة هدى رجب حسين، ومن الإدارة الهندسية فراج وأمير وخدمات معاونة زينب، حيث أنه بعد العملية حالة الأم والجنين بخير وسلامة وفي صحة جيدة.

وكانت قد قالت الدكتورة إلهام محمد محمود، مدير عام مستشفى إسنا التخصصى واستشارى مكافحة العدوى بالأمانة العامة، إنه تم مساء أمس السبت، تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 10 حالات بعد شفائهم وتعافيهم من المواطنين المصريين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفى إسنا التخصصى العزل الصحى، ومن ثم تماثلهم الشفاء التام، والتى جاءت نتائجهم سلبية فى نهاية المطاف.

كما تقدمت الدكتورة إلهام محمود وجميع العاملين بالمستشفى بتقديم التهنئة لجميع المتعافين، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالاً بخروج حالات التعافى، حيث تقدم المتعافون بالشكر والعرفان للتضحية والواجب الوطنى الذى يقوم به جنود الجيش الأبيض، وجميع العاملين بالمستشفى من تقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسى لجميع المرضى دون إستثناء مواصلين الليل بالنهار من أجل راحة المرضى.



آدم سابع مولود يصل للنور فى ولادة جديدة داخل مستشفى إسنا للحجر



العملية الجراحية السابعة داخل مستشفى اسنا للحجر



جانب من عملية الولادة السابعة بمستشفى إسنا للحجر الصحى



فرحة الفريق الطبى بعد إجراء سابع عملية ولادة بالمستشفى



فريق التمريض بالمستشفى مع الطفل فى الحضانة