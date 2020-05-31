صحفى تركى: تعديل وزارى محتمل فى تركيا وتوقعات بتعيين صهر أردوغان نائب رئيس

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف الكاتب التركى أورهان أوغور أوغلو الكاتب بصحيفة يانى شاغ التركية عن تعديلات فى محتملة فى حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.

وقال أوغور أوغلو أنه سيتم تعيين مساعدين جديدين بسبب أن فوات أوكتاي، نائب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، لم يتمكن من القيام بعمليات إصلاح كافية بسبب عبء البيروقراطية. وذكر أوغور أوغلو أن الأسماء التى يتم الحديث عنها خلف الكواليس هما بينالى يلديريم وسليمان صويلو.

وتوقع منح منصبهام لصهر أردوغان، مضيفا فى مقالته:"أعرف من هو الاسم الأول الذي تتساءلون عنه في تغيير الحكومة. لكن لا تظنوا أن الصهر سيبقى خارج الحكومة...فسوف يكون الصهر برات البيراق فى منصب النائب والمساعد الأول لرئيس الجمهورية."

وفيما يتعلق بالتغيير داخل الحكومة أيضاً قال أوغور:"وزير الصحة الدكتور فخرالدين كوجا سيبقى في منصبه؛ وسيتولى رئيس الاتصالات الرئاسية الدكتور فخر الدين ألطون منصب وزير الثقافة والسياحة. بينما تأكد أن وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي سيُنقل إلى وزارة الخزانة والمالية.

وبحسب الصحفى التركى، سيبقى كلاً من وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، ووزير التعليم ضياء سلجوك، ووزير التجارة روهسار بكجان، ووزير النقل والبنية التحتية عادل كارايسميل أوغلو فى منصبهم.

بينما سيتولى وزارة الداخلية رئيس مجلس إدارة وقف بنك ووزير الداخلية السابق عبدالقادر أكصو. بينما سيتولى وزارة الزراعة نائب الرئيس العام لحزب العادلة والتنمية محمد أوزهاساك."

وأوضح أوغور أوغلو أيضاً أن باهشيلي، هو الذي منع إستقالة سليمان صويلو من وزارة الشؤون الداخلية، ومن عمل تغيير داخل الحقيبة الوزارية فى ذلك الوقت."