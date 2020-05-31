صحة الوادى الجديد : تنفيذ 80% من تجهيزات مستشفى الحجر الصحى بالخارجة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن الانتهاء من 80 % من أعمال الصيانة والترميمات اللازمة لمستشفيات الصدر والحميات بالخارجة، لتكون غرف عزل لمصابي فيرس كورونا بالمحافظة، لافتًا إلى اعتماد مليون و800 ألف جنيه لأعمال الصيانة، وتتولى الوزارة أعمال التجهيزات اللازمة وهي حاليًا في طريقها للوصول للوادي الجديد.

وقال محروس، في بيان صحفي، إن وزارة الصحة خصصت 5 مستشفيات بالمحافظة حاليًا لاستقبال مصابي كورونا لحين الانتهاء من تجهيز غرف استقبال المرضى بمستشفيات الصدر والحميات بالخارجة، وجرى حاليًا تخصيص جناح كامل بمستشفى الداخلة العام وآخر بمستشفى الفرافرة المركزي وآخر بمستشفى الخارجة العام، واستقبلت هذه المستشفيات 14 حالة حتى الآن، ويجرى حاليًا تجهيز أقسام أخرى مماثلة بمستشفيات مدن بلاط والفرافرة المركزية.

فيما أكد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بكافة مواقع العمل والشوارع والميادين وفى الأحياء السكنية لمواجهة الفيروس والحد من الإصابات.

وكانت محافظة الوادي الجديد،سجلت أمس السبت 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الازمة إلى 64 حالة إيجابية بدون الوفيات.

أكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان مله، أن المستشفيات داخل المحافظة سجلت 4 حالات اصابات جديدة من الوافدين من خارج المحافظة، ولا يوجد حالات لم يجري تحديد مصدر إصابتها بينما وصلت حالات الوفاة لـ8 حالات والتعافي لـ35 حالة.

أشار الزملوط، إلى أنه جرى توفير الكمامات الطبية بسعر ٤ جنيهات للواحدة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية وبالمواقف وكذلك بديوان عام المحافظة.

أوضح المحافظ، أنه جري التنسيق لبدء إنتاج الكمامات بأسعار مخفضة بمصنع الملابس التابع للمحافظة بعد اعتماد المواصفات الطبية اللازمة.