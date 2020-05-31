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صحة البحر الأحمر : شفاء أول حالة كورونا بمستشفى الغردقة العام وتعافى 25 بالحميات

الأحد، 31 مايو 2020 03:35 م
صحة البحر الأحمر : شفاء أول حالة كورونا بمستشفى الغردقة العام وتعافى 25 بالحميات الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، إنه تم شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد داخل مستشفى الغردقة العام، وأن هناك 25 حالة تم شفاؤها بمستشفى حميات الغردقة بعد أن تحولت حالتهم من ايجابية لسلبية، وبذلك يصبح عدد المتعافين بالكورونا من داخل مستشفيات الغردقة العام وحميات الغردقة 26 حالة .

واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مستشفى حميات الغردقة صدر قرار من وزارة الصحة بتحويلها لمستشفى عزل أول مايو الجاري، وأن منذ استقبالها لحالات كورونا المستجد تحولت عينات 25 حالة حتى الآن من ايجابية لسلبية .

وأكد مدير صحة البحر الأحمر، أن الطاقم الطبى بمستشفيات البحر الأحمر وتحديدا حميات الغردقة، والغردقة العام، يقومون بمجهودات جبارة، ويبذلون ما فى جهدهم اتجاه مصابى كورونا لتحويل لاتمام شفائهم وتحويل عيناتهم من ايجابية لسلبية، مؤكدا أن قبل خروج أى حالة يتم عمل لها أكثر من مسحة، للتأكد من شفاء الحالة، مؤكدا أن ما يقوم به أفراد الطاقم الطبى داخل مستشفيات العزل مجهود جبار.

كان أعلن مصدر طبى من مستشفى حميات الغردقة، الجمعة الماضية أن هناك 3 حالات جديدة تم شفائها من فيروس كورونا المستجد، بعد تحويل حالاتهم من ايجابية لسلبية، وقضاء فترة الحجر الصحى اللازمة داخل المستشفى .

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن جميع الطاقم الطبى داخل مستشفى حميات الغردقة، يتعامل بتفانى وبدقة وباخلاص مع الحالات التى تصل المستشفى مؤكدا على ان الطاقم الطبى بالغردقة يقوم بمجهودات جبارة لمحاربة كورونا.

وكشف المصدر أن يبلغ عدد الحالات التى تحولت من ايجابية لسلبية لحميات الغردقة إلى 22 حالة منذ أن تم تخصيصها للعزل حيث كان من قبل قد تم شفاء 19 حالة.

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

حميات الغردقة

شفاء حالات كورونا

صحة البحر الاحمر

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