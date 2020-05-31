شاهد لحظة دخول الطاقم الأمريكى للمحطة الفضائية الدولية

كتب محمد عبد المجيد

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لقطات حية لوصول طاقم مركبة الفضاء الأمريكية "Crew Dragon" إلى المحطة الفضائية الدولية، فى أول رحلة أمريكية مأهولة منذ 9 سنوات، ويتكون الطاقم، الذى وصل، اليوم الأحد، إلى المحطة الفضائية الدولية، من شخصين هما رائدى الفضاء داغ هيرلى وبوب بينكين، الذين ظهرا وهما يتحدثان من داخل المحطة الدولية.

They made it. After launching from @NASAKennedy on the @SpaceX Dragon Endeavour spacecraft yesterday, @AstroBehnken and @Astro_Doug have officially joined the @Space_Station crew today at 1:02pm ET — making history in the process. pic.twitter.com/A7oExw0SlD — NASA (@NASA) May 31, 2020

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، جرى الالتحام بين مركبة "Crew Dragon" الأمريكية بالمحطة الفضائية الدولية فى الساعة 14:17 بتوقيت غرينيتش، بعدما تم إطلاقها بالتعاون بين شركة "SpaceX" ووكالة "ناسا"، بواس بصاروخ "Falcon 9" مساء أمس السبت من المطار الفضائى فى رأس كانافيرال بولاية فلوريدا.

وأوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، إطلاق الرحلات الفضائية من أراضيها منذ عام 2011، وكانت خلال تلك السنوات تقوم بإرسال رواد الفضاء الأمريكيين إلى المحطة الفضائية الدولية بصواريخ "سويوز" الروسية.