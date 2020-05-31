اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

شاهد تعقيم وتهيئة مساجد السعودية لحضور المصلين بعد عودة الصلاة فى 90 ألف مسجد

الأحد، 31 مايو 2020 03:00 م
شاهد تعقيم وتهيئة مساجد السعودية لحضور المصلين بعد عودة الصلاة فى 90 ألف مسجد تعقيم مساجد السعودية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عملية التطهير

 

لافتة تنويه على الاجراءات الاحترازية

عملية التنظيف

 

عملية التطهير

 

حملات تطهير

 

حملات تطهير

 

حملات تقعيم

 

 


السعودية

المساجد

تعقيم

تطهير

حملات تنظيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السعودية تسجل 23 حالة وفاة و1877 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأحد، 31 مايو 2020 02:36 م

وصول رحلة ثانية من السعودية لعالقين مصريين تقل 174 راكبا لمطار مرسى علم.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 02:09 م

السعودية تبدأ اليوم المرحلة الثانية من تخفيف قيود كورونا.. المملكة تعيد فتح المساجد.. إقبال المصلين على المسجد النبوى وسط أجواء روحانية.. إطلاق رحلات الطيران الداخلى وعقوبات لمخالفى التدابير الاحترازية.. فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 م

إجراءات احترازية صارمة فى أول يوم عمل بوزارة الرياضة السعودية.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 12:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة