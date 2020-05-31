شاهد تعقيم وتهيئة مساجد السعودية لحضور المصلين بعد عودة الصلاة فى 90 ألف مسجد

شاهد تعقيم وتهيئة مساجد السعودية لحضور المصلين بعد عودة الصلاة فى 90 ألف مسجدالأحد، 31 مايو 2020 03:00 م
تعقيم مساجد السعودية
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