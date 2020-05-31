شاهد تعقيم وتهيئة مساجد السعودية لحضور المصلين بعد عودة الصلاة فى 90 ألف مسجد

نفّذت جمعيات خيرية بالمملكة العربية السعودية مبادرة تأهيل المساجد وتعقيمها؛ وذلك تحت إشراف مكتب الإشراف على المساجد بالمناطق في السعودية.

وكانت مبادرة تأهيل وتنظيف وتعقيم المساجد بالقرى السعودية قد تجاوز عدد المتطوعين المشاركين فيها، 200 متطوع، وتم استهداف أكثر من مئة مسجد في 33 قرية تابعة للمركز.

وتم تنظيف المساجد وتعقيمها، ورفع المصاحف مؤقتاً، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعليق المنشورات التوعوية بهذا الشأن بعدة لغات، ووزعت هدايا على جوامع المركز عبارة عن معقمات اليد ومعطرات، وشاركت بلدية الشقيق، الجهات الخيرية، والتوعية بالقيام بتعقيم مداخل وأحواش الجوامع.