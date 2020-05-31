سياحة البحر الأحمر: عقد اجتماع اليوم لبحث فتح الفنادق بنسبة 50%

البحر الأحمر - عماد عرفة

قالت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن من المقرر عقد اجتماع مساء اليوم، مع مسئولى غرفة الفنادق وشركات السياحة والوزارة، لبحث امكانية فتح الفنادق بنسبة 50٪؜ بعد فتحها بنسبة 25 ٪؜، من عدمه، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار .

واضافت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر فى تصريح خاص ل اليوم السابع، أن كذلك سيتم مناقشة امكانية عمل الفنادق بنسبة ال 50٪؜ بالشهادات السلامة القديمة، أم سيتم إيفاد لجانا خرى للتفتيش على الضوابط والاشتراطات المتبعة بالفنادق من جديد للتاكد من تطبيق تلك الاشتراطات .

واوضحت منال صالح أن كذلك سيتم بحث ومناقشة استئناف لجان الوزارة التى تشارك فيها اعضاء مكتب السياحة بالبحر الاحمر ووزارة الصحة وغرفة الفنادق، لحصول الفنادق التى تقدمت بطلبات لاستقبال السياحة الداخلية من جديد.

وكانت صرحت منال صالح، مدير مكتب وزارة السياحة بمحافظة البحر الأحمر، من قبل أن هناك 41 فندق سياحى بمحافظة البحر الأحمر حصل على شهادة الصحة والسلامة لاستقبال سياحة داخلية بعد التأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة، من بين تلك الفنادق 23 فندق نسبة إشغالهم 100٪؜ تطبيقا لنسبة استقبال 25٪؜ لكل فندق بناءا على قرارات مجلس الوزراء، موضحه أن كل فندق فى الـ 23 فندق المذكورين استقبلوا نسبة ال 25٪؜ المقررة كاملة وبذلك تصبح نسبة إشغالهم 100%.

وأضافت مدير مكتب السياحة بالبحر الأحمر، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، قامت لجان السياحة بالبحر الأحمر فى أول أيام عيد الفطر واليوم ثانى أيام العيد بالتفتيش على 8 فنادق من التى استقبلت سياحة داخلية للتأكد من تطبيق الإجراءات والاشتراطات التى اقرها مجلس الوزراء لفتح السياحة بنسبة 25٪؜.