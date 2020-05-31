اليوم السابع
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سريلانكا تعتزم السماح بعودة السياحة جزئيا في يونيو وسط إجراءات احترازية

الأحد، 31 مايو 2020 02:44 م
سريلانكا تعتزم السماح بعودة السياحة جزئيا في يونيو وسط إجراءات احترازية رئيس سريلانكا
(رويترز)

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ذكرت صحيفة صنداي تايمز المحلية أن سريلانكا تعتزم معاودة فتح قطاع السياحة في منتصف يونيو لكن ستسمح فقط باستقبال مجموعات صغيرة من الزوار في بادئ الأمر.

وقالت الصحيفة نقلا عن أمين وزارة السياحة إس. هيتياراتشتشي إنه سيجري السماح لعدد محدود من المجموعات الصغيرة من شتى أنحاء العالم بالزيارة والإقامة داخل مجموعة معتمدة من فنادق الخمس نجوم التي تلتزم بإجراءات أمان صارمة.

وأضاف "سيُطلب من السائحين حمل شهادة خلوهم من مرض كوفيد-19 على أن تكون صادرة عن حكوماتهم أو وكالة ذات سمعة طيبة"، مشيرا إلى أنه سيكون على السائح أيضا الانتظار عند وصوله إلى المطار لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

ولن تسمح السلطات للمسافرين الأفراد بدخول البلاد في الوقت الحالي. ولم يحدد المسؤول عدد الأشخاص الذين يمكنهم الزيارة ضمن مجموعة.

وسجلت سريلانكا 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي للحالات المسجلة حتى الآن إلى 1613 منها عشر حالات وفاة.

 

 

 


سريلانكا

السماح بعودة السياحة

إجراءات احترازية

فيروس كورونا

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