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سحب الكثافات المرورية بعد تعطل سيارة محملة بالحديد بمنزل الأتوستراد

الأحد، 31 مايو 2020 05:55 م
سحب الكثافات المرورية بعد تعطل سيارة محملة بالحديد بمنزل الأتوستراد سيارة نقل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعطلت سيارة نقل محملة بالحديد، بمنزل الاتوستراد القادم من التجمع اتجاه المنيب، على الطريق الدائرى، وانتقل عدد من قيادات الإدارة العامة للمرور لمكان البلاغ، لرفع السيارة وانتظام الحركة المرورية على الطريق الدائرى، وتم سحب السيارة، وجارى سحب الكثافات المرورية.

وظهرت اليوم كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهر على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابى وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين و كثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.


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القاهرة

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