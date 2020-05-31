زراعة المنوفية : إزالة 14 حالة تعدى خلال إجازة عيد الفطر و67 حالة خلال شهر مايو

المنوفية - محمد فتحى

شدد اللواء ابراهيم احمد ابو ليمون محافظ المنوفية ، على استمرار ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وتكثيف الحملات خلال الاجازات الرسمية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والتصدى بحسم لمحاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية والقيام بالبناء العشوائى والمخالف .

ومن جانبه صرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية ، عن إزالة 14 حالة تعدى بمساحة 10 قيراط و 13 سهم على الاراضى الزراعية بالمخالفة خلال أجازة عيد الفطر فى الفترة من 23 وحتى 30 مايو .

كما أضاف وكيل وزارة الزراعة ، أن حجم الازالات بنطاق المحافظة خلال شهر مايو بلغ 67 حالة بمساحة 3 فدان و 9 قيراط و 15 سهم ، شملت إزالة فورية لعدد 35 حالة بمساحة 2 فدان و 5 قيراط و 21 سهم كما تم تنفيذ عدد 32 حالة بمساحة 1 فدان و 3 قيراط و 18 سهم .

كما أكد محافظ المنوفية على التنسيق الكامل مع الجهات الامنية لاستمرار حالات ازالة التعديات مشيرا الى ان الدولة عازمة على استعادة حقوقها وازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدولة .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قدوافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .

كما وافق المحافظ على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى ، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق ، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.



إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بالمنوفية



إزالة التعديات من على الأراضى الزراعية بالمنوفية