اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"زراعة القليوبية": الانتهاء من حصاد مساحات القمح وتوريد 163 ألف طن للصوامع

الأحد، 31 مايو 2020 12:27 م
"زراعة القليوبية": الانتهاء من حصاد مساحات القمح وتوريد 163 ألف طن للصوامع محافظ القليوبية ووكيل وزارة الزراعة يتفقدان حقول القمح
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت غرفة العمليات بمديرية الزراعة بالقليوبية، بقيادة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، انتهاء أعمال حصاد القمح بجميع الأراض الزراعية الموجودة بالمحافظة، حيث تم حصاد إجمالى المساحة والتي تبلغ 51632 فدان قمح لهذا العام، بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضى.

فيما أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، التنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس حسن زايد، لاستمرار أعمال توريد محصول القمح، والذى انطلق 15 أبريل الماضي ولمدة 3 أشهور وفقًا لما أعلنه وزير التموين الدكتور على المصيلحي، مشيرًا إلى أنه تم توريد 163 ألف طن قمح من الفلاحين حتى الآن.

وأضاف مدير تموين القليوبية، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.

وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

وأشار، إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 ألف طن، بذلك يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن، على ان يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.


اخبار القليوبية

محصول القمح

حصاد القمح

صوامع القليوبية

اخبار مصر

موسم حصاد القمح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ القليوبية: ضبط 811 مخالفة فى أول يوم تطبيق قرار ارتداء الكمامات

الأحد، 31 مايو 2020 11:36 ص

تفاصيل الاعتداء بكلب على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة وترويعه.. تداول فيديو على السوشيال يدفع النائب العام لسرعة ضبط الفاعلين.. والنيابة تأمر بحبس المتهمين 4 أيام.. وتوصى بإيداع الطفل بإحدى دور الرعاية

الأحد، 31 مايو 2020 02:41 ص

السيطرة على حريق شب بكشك لبيع الجرائد ببنها

الأحد، 31 مايو 2020 01:06 ص

تحويل 15 حالة إصابة بكورونا من الحجر الصحى بقها إلى المدن الجامعية

الأحد، 31 مايو 2020 12:25 ص

أمن القليوبية يضبط المتهمين بالهجوم على طفل من ذوى الاحتياجات باستخدام كلب

السبت، 30 مايو 2020 02:58 م

محافظ القليوبية: إنشاء سوق للخضار والفاكهة يضم 180 باكية بشبرا الخيمة

السبت، 30 مايو 2020 02:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة