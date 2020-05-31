"زراعة القليوبية": الانتهاء من حصاد مساحات القمح وتوريد 163 ألف طن للصوامع

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت غرفة العمليات بمديرية الزراعة بالقليوبية، بقيادة المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، انتهاء أعمال حصاد القمح بجميع الأراض الزراعية الموجودة بالمحافظة، حيث تم حصاد إجمالى المساحة والتي تبلغ 51632 فدان قمح لهذا العام، بزيادة 1600 فدان قمح عن الموسم الماضى.

فيما أعلن عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، التنسيق مع مديرية الزراعة بقيادة المهندس حسن زايد، لاستمرار أعمال توريد محصول القمح، والذى انطلق 15 أبريل الماضي ولمدة 3 أشهور وفقًا لما أعلنه وزير التموين الدكتور على المصيلحي، مشيرًا إلى أنه تم توريد 163 ألف طن قمح من الفلاحين حتى الآن.

وأضاف مدير تموين القليوبية، أنه تم تحديد 6 شون و3 صوامع لاستقبال القمح لموسم 2020، وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها صوامع مسطرد، وبنكرى الهدى 2 و3، وشونة مطحن بنها، والشركة المصرية للصوامع والمخازن يتبعها صومعة عرب العليقات وصومعة بنها، وبنك التنمية والائتمان الزراعى يتبعه هنجر شبلنجة، وهنجر شبين القناطر، وهنجر كفر شكر، وشونة كفر سعد بحيري.

وأوضح "عبد الحليم"، أنه يوجد بكل موقع لجنة مشكلة برئاسة مندوب من مديرية التموين بالقليوبية، وعضوية مندوبين من الزراعة، والصادرات والقبانية، والشركة، والجهة المسوقة، وذلك طبقا لضوابط استلام القمح لموسم 2020، مضيفا أن موسم استلام القمح يبدأ فى 15 أبريل الجارى ولمدة 3 شهور، مشيرا إلى أنه فى حالة ملئ السعة التخزينية للصوامع والشون والهناجر بالمحافظة يتم الغلق قبل الموعد المقرر لانتهاء الموسم.

وأشار، إلى أنه بدخول صوامع عرب العلقيات للعمل هذا الموسم والتى تصل سعتها الإجمالية 90 ألف طن، بذلك يصل إجمالى السعة التخزينية للمحافظة هذا الموسم 183 ألف طن، على ان يتم العمل وفقا لمنشور وزارة التموين بالتنسيق مع الزراعة.