رويترز : فنادق مصر العائدة تقترب من الإشغال الكامل بسعة جديدة مخفضة

قال مسؤول في وزارة السياحة المصرية لرويترز اليوم الأحد إن فنادق مصر العائدة للعمل بنسبة 25 بالمئة من طاقتها تقترب من الإشغال الكامل حاليا وبنسب تدور بين 20 و22 بالمئة من السعة الكاملة.

أوقفت مصر حركة الطيران منتصف مارس آذار وسط تداعيات تفشي فيروس كورونا وتبع ذلك إغلاق الفنادق وجميع المنشآت السياحية قبل أن تقرر الحكومة عودة الفنادق للعمل من منتصف مايو أيار وفقا لمعايير صحية محددة وبربع طاقتها على أن تزيد إلى 50 بالمئة من السعة بداية من أول يونيو حزيران.

أضاف المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم نشر اسمه "عدد الفنادق والمنتجعات التي استوفت شروط وضوابط استئناف العمل السياحي بلغت 78 فندقا، غالبيتهم في مناطق البحر الأحمر والعين السخنة وجنوب سيناء والساحل الشمالي.

"نسبة الإشغالات الفندقية بمصر حاليا تتراوح بين 20 و22 بالمئة... هناك 173 فندقا علي مستوي الجمهورية تقدمت لوزارة السياحة حاليا للحصول علي الموافقات الخاصة باستئناف العمل وستبدأ الوزارة في معاينة تلك المنشآت خلال الأسبوع الجاري."

تواجه مصر تداعيات اقتصادية وخيمة جراء انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي عموما.