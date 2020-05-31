رحلة استثنائية تقل 330 من العالقين بالكويت تصل مطار القاهرة

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت ، وعليها 330 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، ان رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية وصلت مطار القاهرة قادمة من الكويت وعلي متنها 330 مصريا كانوا عالقين هناك ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .