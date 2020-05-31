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رحلة استثنائية تقل 330 من العالقين بالكويت تصل مطار القاهرة

الأحد، 31 مايو 2020 11:24 ص
رحلة استثنائية تقل 330 من العالقين بالكويت تصل مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولي ، اليوم الأحد ، رحلة استثنائية سيرتها الخطوط الجوية الكويتية لعودة المصريين العالقين بالكويت ، وعليها  330 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .
 
قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، ان رحلة شركة الخطوط الجوية الكويتية وصلت مطار القاهرة قادمة من الكويت وعلي متنها  330 مصريا كانوا عالقين هناك  ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 

رحلات استثنائية

الكويت

المصريين العالقين

فيروس كورونا

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