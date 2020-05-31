رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع كنترول الإبتدائية والإعدادية..صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اليوم الأحد، الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، يرافقة عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب ، مقر كنترول الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، لمتابعة عملية كيفية استلام الأبحاث من إدارات البحر الأحمر الأزهرية السبعة، وذلك لمراجعتها ورصدها تمهيدا لاعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور أحمد إبراهيم مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة.

وشدد رئيس منطقة البحر الأحمر الازهرية على ضرورة التعقيم للمكان بصفة مستمرة وعدم السماح بدخول أى شخص لا يلتزم بارتداء الكمامة، وعدم المصافحة بالأيدى نهائيا، كما نبه على الالتزام بالدور والانتظار فى مكان مخصص مع الحفاظ على عدم التزاحم والتزام المسافة الآمنة، واتباع تعليمات إدارة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع.

ونوه مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة بأن المعاهد التابعة للمنطقة تقوم بتسليم الأبحاث للإدارات التعليمية التابعة لها، بدلا من تسليمها بديوان عام المنطقة، ومن ثم تسليمها للكنترول مباشرة، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال وعدم تكدس العاملين وحرصا على سلامتهم .

وكان تفقد الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، يرافقه عبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إدارة رأس غارب، للاطمئنان على سير العمل بها .

واطمأن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، خلال جولته على آليات توزيع العمل والحرص على عدم الإخلال بحسن سير العمل، ومتابعة عمليات استلام الأبحاث من الطلاب، واستعدادات الإدارة للشهادة الثانوية، وتوفير الاحتياجات، والتأكد من استعداد المعاهد وجاهزيتها.



رئيس منطقة البحر الأحمر يتفقد كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية



رئيس منطقة البحر الأحمر يتفقد كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية



رئيس منطقة البحر الأحمر يتفقد كنترول الشهادة الابتدائية والإعدادية