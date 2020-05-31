اليوم السابع
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رئيس مدينة سمنود بالغربية يتفقد مكاتب البريد ويشدد على ارتداء الكمامات

الأحد، 31 مايو 2020 01:36 م
رئيس مدينة سمنود بالغربية يتفقد مكاتب البريد ويشدد على ارتداء الكمامات المحاسب محمد متولى رئيس مدينة سمنود
الغربية مصطفى عادل

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أجرى المحاسب محمد متولى رئيس مدينة سمنود بمحافظة الغربية، جولة تفقدية على عدد من المصالح الحكومية بالمدينة والقرى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتزام الموظفين والمواطنين بارتداء الكمامات.

وتفقد رئيس المدينة، عدد من مكاتب البريد، للاطمئنان على جاهزيتها لصرف المعاشات وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد رئيس المدينة على العاملين بالمكاتب بالالتزام بارتداء الكمامات، ومنع دخول احد من المواطنين الا بارتداء الكمامات، كما شدد  على وضع الكراسى فى مسافات متابعده ومنح المواطنين ارقام تسلسليه للدخول بها للمكاتب لمنع الزحام.

وكان  الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد أجرى أمس جولة تفقدية، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة.

وخلال الجولة، أصدر محافظ الغربية توجيهاته لرئيس مركز ومدينة طنطا بضرورة التنسيق مع وكيل وزارة الزراعة بالغربية بازالة الأشجار الموجودة على قطعة أرض سوف يقام عليها كافيه بزمام عزبة الأوقاف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدى .

كما تفقد الدكتور طارق رحمى منطقة سبرباى للوقوف على مدى الالتزام بالاجراءت الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووجة بضرورة المتابعة المستمرة بهذه المناطق والشوارع والعمل على فض التجمعات حفاظا على صحة سلامة المواطنين.

شارك فى الجولة عادل داوود رئيس حى أول ومحمود عيسى رئيس حى ثان طنطا، وابراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا.

من ناحيه اخرى عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إجتماعا موسعا برؤساء المراكز والمدن والاحياء بمقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة القرار الخاص بوقف تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

وجه نائب نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذى لا يلتزم بانشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبه لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنه المشكلة والالتزام بنسية لاتقل عن 75% من مساحة الجراج ، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لاتزيذ عن 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

 

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