رئيس مدينة القرنة يعلن إزالة 17 قرار تعديات على الأراضى الزراعية

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة (الطريق الزراعى الأقصر-قنا)، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير الأعمال بالمشروعات القائمة.

وقال رئيس مركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، أن شركة المقاولون العرب تقوم بتنفيذ اعمال توصيل خطوط الصرف الصحى، حيث أنه من المقرر الإنتهاء من الأعمال على مسافة 4 كم خلال شهر، وفى سياق متصل ترأس مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة أعمال حملة مكبرة لتنفيذ 17 قرار ازالة لتعديات على أراضي زراعية على مساحة اجمالية 21 قيراط وعدد 7 حالات تعدى على اراضى املاك الدولة على مساحة 1100 متر مربع.

وقال مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، أنه تمت مواصلة حملات إزالة التعديات فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برصد مخالفات التعدى بالبناء وإزالتها فى المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حسم لتعديات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، حيث أنه ضمت الحملة مسئولى الادارة الهندسية و المتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية بالتنسيق مع مركز شرطة القرنة والقوة المرافقة.

وأكد مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة القرنة، أنه فى ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكان قد أعلن رئيس مركز ومدينة القرنة، أنه تمكنت الوحدة المحلية لمدينه القرنة، خلال عيد الفطر المبارك، من إزالة أعمال حفر بئر مياه جوفية على أراضي أملاك الدولة على الطرق الصحراوي الشرقي بمدينة القرنة حيث تم تنفيذ الإزالة في المهد، بقيادة نائب رئيس المدينة مصطفي جبريل وموظفين الإدرات المختصة، وتم التحفظ على "أيسون مياه" وجميع المعدات المستخدمة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.



إزالة 17 قرار تعديات على الأراضى الزراعية بالقرنة



أعمال الصرف الصحى بالطارف الجديدة غرب الأقصر



حملات إزالة التعديات بمدينة القرنة