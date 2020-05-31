اليوم السابع
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رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من ارتداء الكمامة

الأحد، 31 مايو 2020 10:13 ص
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من ارتداء الكمامة ارتداء الكمامة بالعاشر من رمضان
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس،  موقف وسائل مواصلات خطوط الأقاليم، وكذا خطوط النقل الداخلي بمنطقة الأردنية لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية، حفاظاً على صحتهم وتجنباً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المهندس خالد شاهين، خلال الجولة، متابعة أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس خالد شاهين أنه تم وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب  والسائقين بضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامتهم.

كان المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية  مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز خليج السويس، قد أكد إنه تم البدء في أعمال تنفيذ محطتي محولات كهرباء بجهد (66/11 ك.ف) وبتكلفة 135 مليون جنيه لكل محطة، وذلك  لخدمة المناطق المختلفة بمدينة العاشر من رمضان، وفي إطار تنفيذ أعمال المرافق للمناطق السكنية والصناعية بالمدينة.

وأوضح، أن المحطة الأولى هي محطة محولاتS11  بالمحور الغربي للمدينة، وستخدم الأحياء السكنية من الحي الـ26 حتى الحي الـ33 بما فيها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمحطة الثانية هي محطة محولات S13""، لخدمة منطقة المطورين الجنوبية بالمنطقة الصناعية.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه كلف مسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة بالمتابعة الدورية لتنفيذ المحطتين لإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المطلوبة، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع من الإصابة بفيروس كورونا.

 


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