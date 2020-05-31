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رئيس جهاز العاشر: زيارة وزير القوى العاملة لمتابعة اتخاذ المصانع الإجراءات الاحترازية

الأحد، 31 مايو 2020 10:39 ص
رئيس جهاز العاشر: زيارة وزير القوى العاملة لمتابعة اتخاذ المصانع الإجراءات الاحترازية المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر من رمضان
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر من رمضان ، أن زيارة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة اليوم للمدينة تتضمن شقين، الشق الأول هو التأكد من أن المصانع تتخذ الإجراءات الاحترازية وملتزمة بكل توصيات وزارة الصحة والجهات المعنية .

وأضاف لـ "اليوم السابع " أن الوزير يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر وممثل اتحاد عمال العاشر وجميع المسئولين يقومون بجولة تفقدية على المصانع للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمصانع .

والشق الثانى لزيارة وزير القوى العاملة هو متابعة العمال داخل المصانع والتأكد من أن العمال تعمل بطاقة كاملة فى المصانع ولا يوجد أى قصور فى أداء الأعمال، وأن الطاقة الإنتاجية للمصانع لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن المحافظ يقوم بمتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمركز الصحى بالعاشر.

وفى نفس السياق، وصل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مقر جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، تمهيدا لاستقبال وزير القوى العاملة وعقد اجتماع  معه .

 

 

 


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