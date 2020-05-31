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رئيس جامعة النهضة يكرم الباحثين المشاركين فى دراسة عن كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 05:35 م
رئيس جامعة النهضة يكرم الباحثين المشاركين فى دراسة عن كورونا الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة
كتب محمد صبحى

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كرم الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة اليوم الأحد فريق الباحثين بكلية الصيدلة بالجامعة المشاركين فى دراسة علمية بالتعاون مع بعض الجامعات المصرية والأجنبية لاستكشاف الفعالية المحتملة لبعض النواتج الطبيعية كمضادات لفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 باستخدام النمذجة الجزيئية الحاسوبية.

وبحسب بيان صادر عن جامعة النهضة ، أكد رئيس الجامعة خلال التكريم الذى شهده أعضاء مجلس الجامعة اليوم على دور الجامعة فى خدمة المجتمع ولاسيما من خلال البحوث والدراسات العلمية التى تستجيب لاحتياجات المجتمع المصرى، وحرص إدارة الجامعة على تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم المطلوبة لدعم الفرق البحثية بالجامعة بالتعاون مع الجامعات الأخرى لتحقيق طفرة فى الدراسات العلمية التى تخدم المجتمع.

شمل التكريم كل من الدكتور  حسام مختار أستاذ مساعد العقاقير ووكيل الدراسات العليا بكلية الصيدلة ، والدكتور أحمد سيد المدرس بقسم العقاقير كلية الصيدلة ، والدكتورة أسماء أبوالمجد المدرس بقسم الكيمياء بكلية الصيدلة جامعة النهضة.

يذكر أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتكثيف إجراء البحوث العلمية المتخصصة لاكتشاف علاج محتمل لفيروس كورونا، وبدعم من الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة، وإشراف الدكتور محمد أيوب نائب رئيس جامعة النهضة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور حمدى عبدالرحمن عميد كلية الصيدلة بالجامعة، تم التعاون بين كلية الصيدلة بجامعة النهضة وجامعات بني سويف والمنيا وجامعة غرب اسكتلندا ، وبمشاركة الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، وأسفر هذا التعاون عن نشر بحث لاستكشاف الفعالية المحتملة لبعض النواتج الطبيعية كمضادات لفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19 باستخدام النمذجة الجزيئية الحاسوبية ، بالإضافة إلى دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات كعلاجات محتملة للمرض. وخلص البحث إلى ترشيح مجموعة من المركبات الفينولية المتاحة بوفرة في كثير من النباتات والفواكه مثل الرمان والتوت بأنواعه والكركديه .


وجاء البحث تحت عنوان: "الطبيعة كنز دفين لأدوية محتملة مضادة لفيروس كورونا المستجد".

وتأمل أسرة الجامعة أن تسهم هذه البحوث العلمية  وغيرها مما يقوم به العلماء المصريون في سرعة التوصل لعلاج فعال للقضاء علي هذا الوباء في القريب العاجل بإذن الله.داعين المولى عز وجل بأن يحفظ وطننا الحبيب قيادةً وشعبًا.


 


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