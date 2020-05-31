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رئيس جامعة أسيوط يشيد بالتزام الأفراد المترددين على الحرم الجامعى بارتداء الكمامات

الأحد، 31 مايو 2020 01:34 م
رئيس جامعة أسيوط يشيد بالتزام الأفراد المترددين على الحرم الجامعى بارتداء الكمامات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

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أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، بما شهدته الجامعة اليوم الأحد ، من تعاون إيجابى من كافة الأفراد المترددين عليها ، والتزامهم بتنفيذ قراره الصادر سابقاً باعتبار إرتداء الكمامة شرطاً إلزامياً لدخول الحرم الجامعى والمدينة الطبية التابعة للجامعة ، مضيفاً أن ذلك القرار يأتى متوافقاً مع قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن ضمن خطة التعايش التى تضعها الحكومة المصرية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وصرح رئيس الجامعة ، إلى حرصه على متابعه بمدى الالتزام بارتداء الكمامات للمترددين على الجامعة وتشديده بعدم السماح لغير الملتزمين بذلك من الدخول من البوابات الرئيسية للجامعة والمستشفيات الجامعية ، وهو ما تم تنفيذه على النحو المطلوب تزامناً مع أول يوم لاستئناف العمل بكافة القطاعات الإدارية للجامعة عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك .

وأكد الدكتور طارق الجمال أن إصداره ذلك القرار صاحبه وضع آلية منظمة لإتاحة الكمامات بجنيه واحد فقط لكافة الأفراد المنتسبين للمجتمع الجامعى من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك إتاحة منافذ للبيع الحر منتشرة فى أنحاء الحرم الجامعى ومستشفيات أسيوط الجامعية لبيع الكمامات اللازمة لاستخدام الشخصى وذلك بسعر 2 جنيه للكمامة الواحدة وكذلك على الأبواب الرئيسية للجامعة وذلك بتعاون بين إدارة الجامعة ومؤسسة 2020 لعلاج مرضى الأورام فى صعيد مصر والذى أثمر عن إقامة مركزين لإنتاج الكمامات والمستلزمات الوقائية والذى يوفر نحو 13 ألف كمامة يومياً لتلبية احتياجات كافة قطاعات الجامعة الطبية والغير طبية .

 

 


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