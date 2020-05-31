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رئيس السكة الحديد: أول قطار سيتحرك الساعة 5.15 صباحا بعد تعديل مواعيد الحظر

الأحد، 31 مايو 2020 03:29 م
رئيس السكة الحديد: أول قطار سيتحرك الساعة 5.15 صباحا بعد تعديل مواعيد الحظر قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنه سيتم تعديل مواعيد القطارات لتناسب التعديلات الأخيرة فى مواعيد حظر التجوال من 8 مساء حتى ٥ من صباح اليوم التالى.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تعديل مواعيد بداية التشغيل اليومى ليقوم أول قطار 5.15 صباحًا والقطار الثانى 5.30 صباحًا مع استمرار مواعيد باقى القطارات الحالية.


كان  أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، قال إن الحظر سيكون من 8 مساء وحتى 5 صباحا اعتبار من اليوم وتخصيص خط ساخن 105 بوزارة الصحة و15311 خاص بمستشفيات التعليم العالي للاستفسار عن كورونا.


جاء ذلك خلال مؤتمر بمقر وزارة الدولة للأعلام لإعلان ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فييروس كورونا المستجد.
واضاف أنه سيتم تخصيص رقم بكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده المحافظين، سيتم زيادة عدد الوحدات الصحية لمتابعة حالات كورونا وكلف رئيس الوزراء بمتابعة اسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة ومتابعة نظم الوقاية.






 


السكة الحديد

مواعيد الحظر الجديدة

القطارات

اخبار مصر

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