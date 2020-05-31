رئيس الاستئناف يعيد تشكيل المكتب الفني لتسيير الأعمال بعد انتهاء مدته

كتبت هدى أبو بكر

أصدر المستشار المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قرار رقم (172) لسنة 2020 ، قرارا بإعادة تشكيل المكتب الفنى للمحكمة.

وجاء فى نص القرار: بعد الاطلاع على القانون رقم (61) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية المستشاري المحكمة المنعقدة في سبتمبر الماضي وبناء على ما أبداه السادة الزملاء المستشارون أعضاء المكتب الفني من رغبات - وما قدم من طلبات ولكي يتحدد من سيتولى الأمر بعد انتهاء مدة عمله 30-7-2020 ما يراه مناسبة من قرارات ولصالح العمل قرر مايلي: اعادة تشكيل السكنب الفني لمحكمة استئناف القاهرة على النحو التالي: المستشار أحمد هانئ أحمد حسن مختار - الرئيس بالمحكمة - رئيسا للمكتب الفني على أن تحدد اختصاصاته بقرار يصدر لاحقا والإشراف على مأموریتی شمال القاهرة والتجمع الخامس و المستشار محمد حسام علي محمد سليمان العشماوي - الرئيس بالمحكمة على أن يختص بالإشراف على أمن دار القضاء العالي المستشار طارق محمود صالح أبو زید الرئيس بالمحكمة رئاسة مأمورية الجيرة والسادس من أكتوبر ، و المستشار علي مختار علي سعد - الرئيس بالمحكمة - بالإضافة إلى عمله و المستشار د. وائل ممدوح حسن يوسف رامي - الرئيس بالمحكمة و المستشارة جيهان أحمد وفيق عبد بالمولي نائب الاستئناف بالإشراف على مكتب التعاون الدولي ومكتب الترجمة وما يسند إليها من مهام أخرى. كما يجلس الأتي اسماؤهم أمام الدائرة المحددة ، بناء على رغباتهم وطلباتهم : المستشار إبرا هيم السيد الصياد والمستشارمحمد سبحي عبد الحليم خليل الرئيسيين بالمحكمة - بالدائرة ۱۱تعويضات جنوب والمستشار عاطف عبد المسلم على نصر - الرئيس بالمحكمة - شئون الأسرة أكتوبر بمامورية السادس من اكتوبر و المستشار جمال أحمد عبد الرحمن عبد العال - الرئيس بالمحكمة بالدائرة [۱۰]تعويضات جنوب القاهرة ( دار القضاء العالي ) والمستشار وليد محمد أحمد مكاوي - الرئيس بالمحكمة - بالدائرة [۲] حسابات جيزة المنعقدة برفع الجيري . المستشار محروس حلمي عبد الهادي أحمد آدم - الرئيس بالمحكمة بالدائرة (۱) جنایات شمال القاهرة بمأمورية شمال القاهرة بالعباسية والمستشار صلاح الدین محمد محمود زايد - الرئيس بالمحكمة بالدائرة [۳] طلبات رجال القضاء بدار القضاء العالی والمستشار محمد سيف محمد أحمد - نائب الاستئناف - بالدائرة [۲] جنایات جنوب القاهرة ( مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس). ونص القرار على تنفيذه من تاريخ صدوره اليوم الأحد ۲۰۳۰/۵/۳۱ علی أن يراعى أن يكون حضور المستشارون اعتبارا من دور يوليو 2020.