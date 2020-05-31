وكان فاسكيز الذي تولى مناصب عديدة في عهد موراليس، نفى أي علاقة له بحزب الرئيس السابق "الحركة باتجاه الاشتراكية" لأن موراليس "يتسم بصفات خاصة محددة تتعلق بهويته"، على حد قوله.
وأدلى فاسكيز بتصريحاته العنصرية هذه لإذاعة فيديس المحلية في بوتوسي بمنطقة المناجم التي ينتمي معظم سكانها لآتنية الكويشوا ويتحدر منها.