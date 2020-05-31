سوكرى (أ ش أ)

أقالت الرئيسة البوليفية بالوكالة، جانين أنييز، وزير استغلال المناجم فرناندو فاسكيز، بعد تصريحاته التى وصفت بالعنصرية ضد حزب الرئيس السابق إيفو موراليس الذي ينتمي للسكان الأصليين، وكتبت الرئيسة اليمينية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "بصفتي رئيسة قررت إقالة الوزير فاسكيز بسبب تصريحاته العنصرية.. في هذه الحكومة لا أقبل فسادا ولا تمييزا بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أن"بوليفيا عائلة، كلنا متساوون في داخلها.