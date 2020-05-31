رؤساء الكنائس في الأردن يضعون التعليمات الجديدة قبل فتحها أمام المصلين

كتب مصطفى عنبر

اجتمع رؤساء الكنائس في الأردن، مساء أمس السبت، في مطرانية الروم الأرثوذكس بعمان لوضع الآلية والتعليمات الجديدة قبيل فتح الكنائس. وفقا لصحيفة "الرأى".

وقرر رؤساء الكنائس التدابير الإحترازية والوقائية التالية لجميع كنائس المملكة:

- الالتزام بارتداء الكمامات وتعقيم اليدين عند مدخل الكنيسة قبل الدخول.

- تباعد المصلين عن بعضهم البعض داخل الكنيسة على الأقل بمتر ونصف المتر.

- استبدال تحية السلام أثناء الصلاة بالإنحناء عن بعد.

- الطلب من كبار السن والأطفال والمرضى ومن أي شخص يشعر بأي عارض مرضي الصلاة في المنزل.

- عدم التجمع قبل وبعد الصلاة أمام مداخل الكنيسة وقاعاتها.

- تعليق جميع الفعاليات الرعوية في الكنائس (لجان السيدات والشبيبة والمجموعات الكشفية ومدارس الأحد) حتى إشعار أخر.

- مدة العظة للأباء الكهنة لا تزيد عن 10 دقائق.

- إزالة السجاد من الكنائس وأغطية المقاعد.

كما تباحث المجلس بأمور المراسيم (الأكاليل والعماميد والجنانيز)، ورفع توصيته للحكومة بالطلب للسماح لإتمامها في الكنائس بحضور عدد أقصاه من 30 إلى 50 شخصا.

وطلب مجلس رؤساء الكنائس من الحكومة الموافقة على إقامة القداس الإلهي أيام الجمع كون يوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية، مما يتيح الفرصة للمشاركة في الصلوات والخدم.