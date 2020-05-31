اليوم السابع
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دراسة: إصابات كورونا الحقيقية بنيويورك أعلى 10 مرات من الحسابات الرسمية

الأحد، 31 مايو 2020 10:00 م
دراسة: إصابات كورونا الحقيقية بنيويورك أعلى 10 مرات من الحسابات الرسمية عدد الاصابات فى نيويورك
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة أمريكية جديدة أن 1 من كل 7 أشخاص بالغين في نيويورك أصيبوا بفيروس كورونا بحلول نهاية مارس الماضي، وهذا أعلى حوالي 10 مرات من الحسابات الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من الأدلة على أن الفيروس كان أكثر انتشارًا في وقت مبكر من تفشي المرض مما اعتقده مسئولو الصحة في ذلك الوقت.

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ووفقاً لموقع CNN  قال دكتور ويليام شافنر، المستشار في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن "كل شخص من موظفي الصحة العامة والمصابين بالأمراض المعدية في أمريكا سيؤكدون ما توصلت له هذه الدراسة، ليس هناك شك في ذلك".

وأضاف، أن هناك جانبًا آخر لهذا التقرير فهو يظهر أنه حتى في نيويورك التي عانت بالفعل من تفشي كبير بحلول نهاية مارس، فإن الغالبية العظمى من السكان لم تكن مصابة بالفيروس، وبالتالي لا تزال ليست لديها مناعة ضد كورونا.

وقال شافنر، خبير الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت: "تشير هذه الدراسة إلى أن نسبة كبيرة من سكان نيويورك كانت عرضة للإصابة ويمكنها بالفعل انتظار الإصابة المحتملة على الطريق وخاصة هذا الشتاء".

في محاولة لمعرفة عدد سكان نيويورك الذين لديهم بالفعل فيروس كورونا ذهب موظفو وزارة الصحة إلى 99 محل بقالة في مناطق مختلفة من ولاية نيويورك في أبريل وقاموا بوخز الإصبع على 15.101 متسوق بالغ تطوع للمشاركة في الدراسة.

وأظهرت اختبارات الدم تلك أن 1،887 منهم لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا الجديد، مما يعني أنهم أصيبوا في الماضي.

بعد التعديل الإحصائي قدر الباحثون أن أكثر من 2 مليون بالغ في نيويورك أصيبوا بنهاية مارس، هذا يمثل 14 ٪ من جميع البالغين في نيويورك، أو 1 من كل  7 أشخاص.

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يعتقد أن الدراسة هي أول مسح للأجسام المضادة على مستوى ولاية نيويورك.

تظهر الدراسة أيضًا أن المجتمعات الملونة قد تأثرت بشكل غير متناسب بفيروس كورونا، ومن بين أولئك الذين لديهم أجسام مضادة، 36.6 ٪ هم من أصل إسباني و 20.2 ٪ من ذوى البشرة السمراء، وهو أعلى من نسبهم في سكان نيويورك.

في أواخر شهر فبراير ، كان مركز السيطرة على الأمراض يقول أن معظم الأمريكيين لم يكن لديهم الكثير من خطر الإصابة بكورونا.

وقالت الدكتورة نانسي ميسونير، مديرة المركز الأمريكي للتحصين وأمراض الجهاز التنفسي بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها ، في مؤتمر صحفي في 29 فبراير: "معظم الناس في الولايات المتحدة لن يواجهوا خطرًا فوريًا في التعرض للفيروس".

ويوم الجمعة الماضى، أصدر مركز السيطرة على الأمراض تقريرًا يوضح أن الإرسال "المحدود" للعدوى في المجتمع كان يحدث في أواخر يناير أو أوائل فبراير، قبل أسابيع من اعتراف المركز به رسميًا.

توضح دراسة الأجسام المضادة في نيويورك، إلى جانب النتائج الأخرى التي تم نشرها الشهر الماضي ، أنه كان هناك انتشار كبير غير مكتشف في وقت مبكر من وباء كورونا.

و استخدم الباحثون اختبار الأجسام المضادة الذي صممه مركز وادزورث، وهو مختبر في وزارة الصحة بولاية نيويورك كما هو الحال مع أي اختبار، فهو ليس مثاليًا: فهو يحصل على نتائج سلبية زائفة حوالي 12 ٪ من الوقت وإيجابيات خاطئة أقل من 1 ٪ من الوقت، وفقًا للدراسة.

 


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