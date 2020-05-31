اليوم السابع
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دار مسنين وسط انجلترا يسمح بزيارات من السيارة لحماية مقيميه من كورونا.. فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 03:33 م
دار مسنين وسط انجلترا يسمح بزيارات من السيارة لحماية مقيميه من كورونا.. فيديو زيارات من السيارات لدار مسنين فى بريطانيا
كتب محمد شعلان

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ابتكر دار مسنين في مدينة أديربيري في وسط انجلترا طريقة جديدة تدخل البهجة على قلوب مقيميه من كبار السن، من خلال تنظيم زيارات عائلية لذويهم ولكن من خلال السيارة، لحماية قاطني الدار الضعفاء من أخطار عدوى وباء فيروس كورونا كوفيد-19، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها وكالة فرنس برس بالعربية، سكان الدار وهو ينتظرون أقاربهم أمام أبواب الدار ثم يتبادلون الحديث مع ذويهم من خلال السيارات وترك مسافة امنه بينهم.

وقالت أرلين أكوافيرا مديرة الدار، نحن محظوظون جدا لأنه لم يصب أي مسن أو موظف بكوفيد 19، ونحن نحافظ على ذلك من خلال ادارة مكافحة العدوى ولقد حالفنا الحظ ونرجو ان يستمر ذلك حتى النهاية، مؤكدة أن تفشي كورونا أضر كثيرا بدور الرعاية عبر أوروبا ومكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني أحصت حوالي 13500 وفاة في دور الرعاية مرتبطة بالوباء.

زيارات من السيارات لدار مسنين فى بريطانيا
زيارات من السيارات لدار مسنين فى بريطانيا

 

وعلى جانب آخر، قالت صحيفة التليجراف البريطانية إن وثائق رسمية أظهرت أن قرار بريطانيا الكارثى بالتخلى عن اختبار فيروس كورونا الروتينى حدث لأن الأنظمة الصحية لا تستطيع التعامل سوى مع خمس حالات فقط أسبوعيا.

 

وأظهرت الأوراق الجديدة، الصادرة عن المجموعة الاستشارية العليمة المعنية بحالات الطوارئ أن الاختبار الروتينى وتتبع المخالطين قد توقف لأن أنظمة الصحة العامة فى إنجلترا كانت تصارع للتعامل مع عدد قليل من الحالات.

 

وفى اجتماع يوم 18 فبراير، قال المستشارون إن الصحة العامة فى إنجلترا يمكن أن تتعامل فقط مع اختبار وتتبع المخالطين لخمس حالات كوفيد 19 فى الأسبوع، مع نموذج يشير إلى أنه قد يكون من الممكن زيادة الرقم إلى 50 حالة، ثم اتفق المستشارون على أنه من المنطقى التحول لوقف الاختبار الروتينى رغم الاعتراف بأن هذا القرار سيولد رد فعل عام.

 

وتقول التليجراف إن قرار التخلى عن إجراء الاختبارات لمن تظهر عليهم أعراض كورونا يعتبر الآن السبب الرئيسى لوجود أعلى معدل وفيات من كورونا بأوروبا فى بريطانيا.

 

وخلال الشهر المقبل، ستبدأ الحكومة البريطانية فى تنفيذ خطة وطنية لتتبع المخالطين بعد 14 أسبوعا من حديق المسئولين عن ضعف استعداد البلاد لمثل هذا المخطط.

 

وتسجل إنجلترا 8 آلاف حالة إصابة مؤكدة فى اليوم بفيروس كورونا، ويعد نظام التتبع والاختبار بتحذير ما يقرب من 10 آلاف شخص فى اليوم بأنهم كانوا بالقرب من شخص جاءت نتائج اختباره إيجابية.


دور مسنين

بريطانيا

دار مسنين

فرنس برس

زيارة دار مسنين

كورونا فى بريطانيا

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