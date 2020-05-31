اليوم السابع
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خطوة بخطوة.. لو متقدم للإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى.. ازاى تعرف نتيجتك

الأحد، 31 مايو 2020 08:00 ص
خطوة بخطوة.. لو متقدم للإعلان الـ12 بمشروع الإسكان الاجتماعى.. ازاى تعرف نتيجتك الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن

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إعلان نتيجة فرز أوراق المتقدمين بإعلانات مشروع الإسكان الاجتماعى، يعتبر أولى خطوات الحصول على الوحدة، وباقى الخطوات من استعلام وإرسال الملف للبنوك وتخصيص الوحدة تكون خطوات تالية لخطوة فرز الأوراق وإعلان قبول الطلب ومطابقته للشروط، وفى هذا التقرير نوضح كيف تعرف نتيجتك إذا كنت من المتقدمين لحجز وحدة سكنية من وحدات الإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى وهى كالتالى:
 
- عدد المتقدمين للإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بلغ نحو 12564 مواطنا.
 
- عدد الوحدات المتاحة بالإعلان الثانى عشر تبلغ 2783 وحدة .
 
-عدد المحافظات التى يتضمنها الإعلان الثانى عشر 7 محافظات و22 مدينة.
 
- رفض نحو 7862 طلبا من إجمالى 12564 بسبب عدم الاستيفاء للشروط. 
 
- سدد 18345 مواطنا مقدمات جدية الحجز والتسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق.
 
- يمكن معرفة النتيجة خلال الرابط (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).
 
-يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى والضغط على "نتائج الفرز" لمعرفه موقفه.
 
- إرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم "9311" وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.
 
- سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة.
 
- بالنسبة للمستبعدين سيتم فتح باب التظلم بداية من يوم الأحد 7 يونيو 2020، وحتى الثلاثاء 30 يونيو المقبل.
 
- سيتم رفض تظلمات المواطنين كبار السن والمتخطيين للحد الأدنى والأقصى للدخل . 

- حدد صندوق الإسكان الاجتماعى وسيلة وحدة لإرسال التظلم وهى من خلال الموقع الإلكترونى (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

- البدء في إجراءات الاستعلام الميداني عن بيانات السكن، وجهة العمل للحاجز والزوج/الزوجة (إن وجد) بعد الانتهاء من دراسة جميع التظلمات والرد عليها.
 
- سيتم تطبيق نظام الأولوية فى بعض المدن والمحافظات التى زاد عدد المتقدمين بها على عدد الوحدات .

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مشروع الاسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

الإعلان الثانى عشر

مشروع المليون وحدة

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