حملات تفتيشية بمواقف القصاصين فى الإسماعيلية للتأكد من ارتداء الكمامة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قادت هدى عبدالغفار، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، حملة اليوم، علي التأكد من ارتداء السائقين بوسائل النقل العامة والمواصلات والركاب الكمامات الماسكات الواقية، حفاظًا علي سلامة المواطنين وتعقيم وتطهير السيارات والمركبات والمواقف العامة، وأماكن انتظار السيارات وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، وذلك ضمن الإجرأت الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار العدوي ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، علي مسؤول قسم المواقف بمجلس المدينة تواجد اللافتات واللوحات الإرشادية التي تحتوي علي تعليمات للركاب والسائقين بأهمية ارتداء الجميع الماسكات الواقية حفاظًا علي سلامتهم ومراجعة كافة السيارات قبل انطلاقها للتأكد من التزام الجميع بالتعليمات للحد من انتقال العدوي مع الحرص الكامل علي تعقيم كافة السيارات قبل صعود الركاب إلي المركبه وبعد نزولهم منها.

شارك فى الحملة المهندس سمير طلبة، سكرتير مركز ومدينة القصاصين وهشام نصار، رئيس قسم المتابعة والتفتيش بمجلس المدينة، وعلاء البعلى، من إدارة المتابعة.

من ناحية أخرى، أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، على جميع العاملين بالغرفة بضرورة اللالتزام بارتداء الكمامة، ومنع دخول الغرفة التجارية إلا باستخدام الكمامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس أحمد عثمان، فى بيان له، إن كل شخص مطالب بالحفاظ على نفسه وعلى الأخرين، والحفاظ على الضوابط التي أقرتها الدولة منذ أيام بشأن ضرورة لبس الكمامة، مشيرًا إلى أنه على التجار المنتسبين للغرفة والمترددين عليها الحفاظ على التعليمات ومساعد العاملين بالغرفة في تنفذيها.