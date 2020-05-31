اليوم السابع
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حملات تطهير وتعقيم مكثفة للمنشآت ولشوارع المدينة والمركز للوقاية من كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 05:36 م
حملات تطهير وتعقيم مكثفة للمنشآت ولشوارع المدينة والمركز للوقاية من كورونا حملة تعقيم بمدينة فاقوس
الشرقية -فتحية الديب

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شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة فاقوس، برئاسة اللواء  ضياء الدين أبو العزم، المجلس، حملة لتكثيف العمل بأعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمبان والشوارع بنطاق مركز ومدينة فاقوس بالتعاون مع الإدارة الصحية وادارة شئون البيئة بالمجلس.

 

وتمكنت الحملة من  تطهير وتعقيم مكثفة  لمحيط مبنى التأمينات الاجتماعية والمكاتب والأسطح المختلفة بداخل المبنى استعدادا لأعمال صرف أرباب المعاشات لمستحقاتهم بداية من يوم الغد، بالاضافة لالتزام العاملين بالمصالح الحكومية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بإرتداء الكمامات الطبية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد،وذلك فى إطار حرص رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وغيره من الفيروسات المعدية والحد من انتشارة حفاظا على الصحة العامة وسلامة أرواح المواطنين.

 

 وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي إتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام و مركزي بمحافظة الشرقية ،  لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي ابوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي،  ومستشفي الصوفية المركزي.


مصر

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مجلس مدينة فاقوس

تعقيم المواقف كورونا

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