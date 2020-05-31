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حريق يلتهم محتويات مطعم ومحل تجارى بالمحلة

الأحد، 31 مايو 2020 08:48 م
حريق يلتهم محتويات مطعم ومحل تجارى بالمحلة حريق - ارشيفيه
الغربية - عادل ضرة

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شهد شارع البحر الرئيسى بالمحلة اندلاع حريق هائل فى مطعم كشرى ومحل تجارى ملاصق له والتهمت النيران محتوياتهما بالكامل، وهرعت قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد حسام الخشن مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل فى مطعم كشرى بشارع البحر الرئيسى.

انتقلت إلى مكان الحريق 3 سيارات إطفاء وتم التعامل مع النيران التى التهمت محتويات المطعم ومحل تجارى ملاصق له دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


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حريق

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المحلة

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