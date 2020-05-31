اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس تاجر متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنيب

الأحد، 31 مايو 2020 12:22 م
حبس تاجر متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنيب مخدرات - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس تاجر مواد مخدرة، ضبط بحوزته عدد من أصابع الحشيش بمنطقة المنيب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث اعترف المتهم بحيازته المضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة والاتجار بها وترويجها على عملائه بمنطقة المنيب.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته حقيبة بلاستيك تحتوى على عدد من أصابع الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة التحقيق.
 
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدءا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.  
 
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها: تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.
 
وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.  
 
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

تجارة المخدرات

هيروين

مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة