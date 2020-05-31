حاكم ولاية فرجينيا يعلن حالة الطوارئ بسبب تصاعد الاحتجاجات

كتب خالد إبراهيم

أعلن رالف نورثام حاكم ولاية فيرجينيا منذ قليل، حالة الطوارئ في الولاية بعد "تصاعد العنف في جميع أنحاء الكومنولث"، بحسب ما أعلن موقع fox5dc.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية مظاهرات شعبية ترافقها أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن مع المحتجين، رغم فرض حظر التجوال الليلى فى أكبر مدن البلاد، حيث تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس.

ففى محاولة للسيطرة على الأوضاع، وعلى غرار العاصمة واشنطن و10 ولاية أمريكية أخرى، قررت سلطات كاليفورنيا نشر قوات للحرس الوطنى فى مركزها مدينة لوس أنجلوس، وذكر عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتى، على حسابه فى "تويتر"، السبت: أن "قوات من الحرس الوطنى فى كاليفورنيا نشرت فى لوس أنجلوس اليوم لدعم استجابة السلطات المحلية بغية ضمان السلام والأمن فى شوارع مدينتنا".