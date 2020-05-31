اليوم السابع
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جو بايدن عن الاحتجاجات: التظاهر حق لكن العنف ليس كذلك

الأحد، 31 مايو 2020 01:06 م
جو بايدن عن الاحتجاجات: التظاهر حق لكن العنف ليس كذلك الاحتجاجات فى أمريكا
وكالات

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دان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، اليوم ، الأحد ، العنف في الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بعد وفاة رجل أسود خلال اعتقاله من قبل الشرطة، مشددا فى الوقت نفسه على حق الأميركيين في التظاهر.

وقال بايدن في بيان إن الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة، وإنه رد فعل أمريكى خالص، لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق المدن وتدميرها".

وتأتي تصريحات بايدن بينما هزت صدامات بين متظاهرين والشرطة العديد من المدن الأميركية الكبيرة في الولايات المتحدة، فرض فيها منع تجول لمحاولة تهدئة الوضع.

ووعد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب "بوقف العنف الجماعي" بعد ليلة من الاضطرابات في مدينة مينيابوليس بعد وفاة  الرجل بولاية مينيسوتا.

وكان كل من ترامب ومنافسه المحتمل بايدن تحدثا إلى عائلة جورج فلويد، وقال بايدن لـ شبكة أخبار "سي أن أن" إنه تأثر بشجاعتهم خلال هذه الفترة المؤلمة التي لا يمكن تصورها.


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مينيابوليس

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