اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 04:38 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز مرفق الكهرباء يناشد العاملين والمواطنين ارتداء الكمامة للسماح بدخولهم

الأحد، 31 مايو 2020 03:35 م
جهاز مرفق الكهرباء يناشد العاملين والمواطنين ارتداء الكمامة للسماح بدخولهم مرفق الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، جميع المترددين عليه سواء من العاملين بالجهاز أو من الزائرين بضرورة ارتداء الكمامة فى إطار الإجراءات الاحترازية و الوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية و الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظا على سلامة العاملين بالجهاز و المواطنين.


وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه بدءًا من اليوم الأحد لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة و المرور من ممرات التعقيم الموجدة على مداخل الوزارة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يمر من ممرات التعقيم عند دخوله و خروجه من الوزارة قائلاً "حتى إذا خرجت بعد مرورى من ممرات التعقيم لبضع دقائق أعاود المرور منها مرة أخرى عند دخولى للوزارة" ، لافتاً إلى أنه يحرص على مباشرة عمله من ديوان عام الوزارة حتى يوم السبت مرتدى الكمامة و القفزات و اتخاذ الإجراءات الوائية كاملة ليتمكن من مباشرة عمله.

وتابع شاكر، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين و كشافين و فرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل ، لافتاً إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة و المواطنين ، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير و كانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

شركات توزيع الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة