جهاز الإحصاء: تراجع واردات مصر من الجمبرى والتونة وارتفاع استيراد الرنجة فى فبراير الماضى

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات حكومية، تراجع حجم الواردات المصرية من الجمبري ومنتجات الأسماك في فبراير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، حيث بلغت قيمة واردات مصر من التونة نحو 9 ملايين و976 ألف دولار، مقابل 15 مليونا و979 ألف دولار، بتراجع 6 ملايين دولار.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا بواردات أسماك الرنجة خلال شهر فبراير الماضي، وبلغت 8 ملايين و993 ألف دولار، مقابل 6 ملايين و618 ألف دولار خلال شهر فبراير من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و375 ألفا دولار، أما بالنسبة للروبيان "جمبرى" المجمد فقد بلغت وارداته نحو 8 ملايين و690 ألف دولار في فبراير الماضي، مقابل 11 مليونا و715 ألف دولار خلال فبراير من عام 2019، بتراجع بلغ 3 ملايين و25 ألف دولار.

وحققت جملة الواردات المصرية من السلع الغذائية تراجعًا ملحوظًا خلال شهر فبراير الماضي، حيث بلغ جملة الواردات من تلك السلع نحو 722 مليون و218 ألف دولار، مقابل مليار و111 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 389 مليون دولار.

وبلغ إجمالي الواردات المصرية من المواد الخام نحو 724 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 775 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته نحو 50 مليون دولار.