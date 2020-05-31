جنوب أفريقيا ترجئ عودة المدارس أسبوعا لاعتبارات السلامة

رويترز

قالت وزارة التعليم الأساسى فى جنوب أفريقيا، اليوم الأحد، إن البلاد أرجأت موعد فتح المدارس من جديد أسبوعا بعدما كان مقررا غدا الاثنين، مضيفة أن عددا كبيرا منها غير مستعد لاستقبال التلاميذ، وكانت خطة عودة الدراسة فى آخر عامين بالمرحلتين الابتدائية والثانوية غدا الاثنين قد أتت بنتائج عكسية بعدما حث نقابات المعلمين أطقم العاملين فى المدارس على تحدى أوامر الحكومة قائلة إن المدارس لا تملك معدات الوقاية للحفاظ على سلامة المدرسين والتلاميذ.

وقالت الوزارة، إنها اتخذت قرارها بعد تلقى ثلاثة تقارير تثير المخاوف بشأن حالة الاستعداد.

وأضافت، "يشعر مجلس وزراء التعليم بالقلق من أن معدات الوقاية الشخصية للدارسين على وجه الخصوص لم تصل إلى بعض الأقاليم وبعض المدارس ليست مستعدة لوصول المدرسين والدارسين".

وستفتح المدارس أبوابها، غدا الاثنين فقط، أمام فرق الإدارة والمعلمين والعاملين الآخرين لتلقى التعليمات بخصوص إجراءات السلامة والصحة وللانتهاء من التعقيم والتركيز على قضايا الإمداد.