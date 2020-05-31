جامعة دمياط تبحث إنشاء أول مستشفى جامعى لخدمة أبناء المحافظة

دمياط معتز الشربينى

عقد مجلس جامعة دمياط جلستة 141 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة وأشار بيان صادر عن الجامعة إلى أن المجلس استهل الجلسة بتوجيه الشكر لكل من يؤدون عملهم بداخل الجامعة على الرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، كما وجه المجلس صادق التعازى لأهالى ضحايا الفيروس بكل أرجاء مصر، و تمنى المجلس الشفاء التام لجميع المصابين.

ثم انتقل المجلس لجدول الأعمال حيث اتخذ المجلس عدة قرارات ومن أهمها: تشكيل لجنة لدراسة إمكانية إعادة تأهيل المدينة الجامعية للبنات القديمة لتصبح أول مستشفى جامعى لجامعة دمياط لخدمة أبناء المحافظة، على أن تكون اللجنة برئاسة الدكتور أشرف طلعت المشرف على إنشاء كلية الطب، وعضوية الدكتور طارق متولى عميد كلية الهندسة، الدكتور باسم الديك المشرف المساعد على إنشاء كلية الطب الدكتور محمد منير مدير مستشفى الطوارئ الجامعى بجامعة المنصوره الأسبق، الدكتور ناهد خضر عميد كلية التمريض، و عضو إدارى محمد عرنسة و عضو مالى إيهاب فوزى، و للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه مناسبا.

كما تقرر تشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز الثلاث عمارات الجديدة المميزة لتصبح المدينة الجامعية للبنات و استكمال متطلبات ذلك على أن تكون اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم و الطلاب أمين عام الجامعة و عضوية مدير عام المدن الجامعية، مدير عام الإدارة الهندسية، عضو مالى إيهاب فوزى و للجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه.

وناقش المجلس بدء اختبارات الفرقة الرابعة التحريرية بداية من أول يوليو تنفيذا لقرارات الدولةبهذا الشأن مع الالتزام التام بأية قرارات أخرى قد تصدرها الحكومة بهذا الصدد، و تتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، مع تخفيض زمن انعقاد الاختبارات.

وتقرر تأجيل الاختبارات الشفهية و العملى لحين انتهاء الاختبارات التحريرية أو صدور قرارات جديدة من الحكومة، واستمرار تعليق الدراسة بالنسبة للدراسات العليا مع استمرار عدم تحميل الطلاب بأية مصروفات أو رسوم مالية عن فترات التوقف و اعتبارها بمثابة فترة وقف قيد، التأكيد على التزام جميع منسوبى الجامعة بقرارات الحكومة بشأن توقيت و قواعد ارتداء الكمامة.

وتقرر تكليف عمداء الكليات بمتابعة عملية ارتداء الكمامات و تطبيق القانون بداخل كلياتهم، و يتابع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأمر ذاته بداخل حرم الجامعة الجديد و مبنى الإدارة العامة و المدن الجامعية، مع توظيف لجان السلامة و الصحة المهنية للإسهام فى هذا العمل.

ووافق مجلس الجامعة على إطلاق اسم الدكتور حسين حجاج مؤسس كلية الفنون التطبيقية، على أحد أركان متحف كلية الفنون التطبيقية، تقديرا لجهوده فى خدمة الجامعة.

كما وافق المجلس على منح (11) درجة دكتوراه، ومنح (6) ماجستير، ومنح (4) اللقب العلمى لدرجة أستاذ مساعد، والموافقة على تعيين (3) على درجة مدرس.