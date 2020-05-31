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جامعة حلوان تشارك فى تنفيذ تطبيق لخدمة المهاجرين واللاجئين

الأحد، 31 مايو 2020 09:40 ص
جامعة حلوان تشارك فى تنفيذ تطبيق لخدمة المهاجرين واللاجئين الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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شاركت جامعة حلوان برئاسة  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالتعاون مع جامعات أوروبية ومصرية في تنفيذ تطبيق  7ling "سبع لغات" وهو تطبيق متعدد اللغات لخدمة المهاجرين واللاجئين بتمويل من مشروعات الاتحاد الاوروبي ايراسموس بلس وهو تطبيق يهدف إلى تسهيل تعلم اللغات الأجنبية للمهاجرين واللاجئين بشكل مجاني تماما.
 
وقال بيان صادر عن جامعة حلوان ،  أن هذا التطبيق هو نتاج تعاون بين العديد من الجامعات المرموقة الأوروبية والمصرية وهي جامعات سلامنكا وبولونيا وكويمبرا وهايدلبيرج، و بواتييه وترينتي كولدج دبلن، وجامعة حلوان والقاهرة  والاسكندرية والمنيا والاقصر.
 
ويقدم تطبيق  7ling  "سبع لغات" إمكانية تعلم اللغات الألمانية والاسبانية والفرنسية والإنجليزية والايطالية والبرتغالية للمهاجرين واللاجئين إضافة إلى وجود ترجمة للغة العربية، وهو تطبيق مجاني ولايهدف إلى الربح وإنما يسعى لتقديم فرصة لاستكمال تعلم اللغات في الوقت الذي دفعت فيه الأزمة الصحية العالمية إلى تعزيز التعلم عن بعد.
 
ويتم استخدام طرق التعلم الديناميكية المستقلة في تصميم هذا التطبيق حتى يتمكن مستخدميه من التواصل بفاعلية في المواقف الحياتية الحيوية لذلك ينطوي التطبيق على عدة مواقف لمن وصل لتوه لبلد أوروبي أو يريد التعرف على المدينة الموجود بها، أو من يريد البحث عن مسكن وبه أيضا تدريبات متعددة، كذلك يركز التطبيق على التأقلم مع البيئة المحيطة، وبه أيضا قسم لتعلم الأرقام والحروف ومعجم للمفردات المستخدمة، وشرح لكيفية إتمام الوثائق الخاصة بالإقامة والإجراءات الإدارية إضافة إلى موضوعات اجتماعية وثقافية عن اللغات والبلاد الأوروبية المضيفة.
 
وتقول الدكتورة هيام عبده، منسق مشروع Xceling بجامعة حلوان  أن تطبيق سبع لغات جزء من أنشطة مشروع xceling نحو التميز في اللغويات التطبيقية، للتدريس المبتكر للغة الأجنبية في مصر وهو مشروع ثلاثي الابعاد يعتمد على بُعد التدريس وإعداد مدربين، وبعد تعليمي للباحثين ماقبل الدكتوراه والبعد الثالث يعتمد على إعداد مادة تدريسية ذات دخول حر مجاني وهذا التطبيق بالتحديد يدخل في إطار البعد الاخير الموجه الي تعلم اللغات الأجنبية للمهاجرين واللاجئين الذين لهم ظروف اجتماعية ليست جيدة، كذلك يمكن أن يفيد التطبيق الطلاب المصريين المبتدئين في تعلم اللغات وبصفة خاصة طلاب اللغات الأجنبية كلغة ثانية". 
 
 


 

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