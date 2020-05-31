جامعة بنى سويف تطلق تطبيق "احنا معاك" للرد على استشارات المواطنين الطبية

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن إطلاق تطبيق (إحنا معاك) بنسختيه للتواصل السريع من خلال الواتس آب، والنسخة الفنية الكاملة التى ترصد الحالة أو الاستشارة بمنهجية علمية، بهدف الرد على استشارات المواطنين الطبية والوقائية ، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، ودعم الدولة المصرية فى هذا الشان .

وأكد الدكتور منصور حسن ، فى بيان له على حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين لضمان استمرار بقائهم فى المنازل إلا فى حالات الضرورة ، لافتا أن التطبيق تم تنفيذه بالتعاون مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ؛ والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعى وشباب المتخصصين فى تنفيذ البرمجيات بالجامعة تحت مظلة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات لتنفيذ برنامج طبى متكامل يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية والوقائية من متخصصين بالمستشفى الجامعى .

جدير بالذكر بأن فريق العمل مكون من المهندسة فهيمة احمد خليل (التطبيق الكامل) والمصمم الفنى مهندس هانى طه (برنامج التواصل السريع من خلال الواتس آب) ، وقد أشرف على تصميم وتنفيذ التطبيقات الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي ، وقد شارك الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والمتابعة والدكتور محمد ماضى بتصميم ايقونة رمزية للجيش الأبيض كواجهة رئيسية للتطبيق الإلكترونى الشامل للاستشارات الطبية المباشرة للمجتمع المصرى .

من ناحية أخرى أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بادارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور منصور أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهاً كافة جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

تطبيق مبادرة إحنا معاك بجامعة بنى سويف

تطبيق مبادرة إحنا معاك بجامعة بنى سويف