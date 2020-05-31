اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنى سويف تطلق تطبيق "احنا معاك" للرد على استشارات المواطنين الطبية

الأحد، 31 مايو 2020 05:47 م
جامعة بنى سويف تطلق تطبيق "احنا معاك" للرد على استشارات المواطنين الطبية تطبيق مبادرة إحنا معاك بجامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، عن إطلاق تطبيق (إحنا معاك) بنسختيه للتواصل السريع من خلال الواتس آب، والنسخة الفنية الكاملة التى ترصد الحالة أو الاستشارة بمنهجية علمية، بهدف الرد على استشارات المواطنين الطبية والوقائية ، وذلك فى إطار خطة الجامعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، ودعم الدولة المصرية فى هذا الشان .

وأكد الدكتور منصور حسن ، فى بيان له على حرص الجامعة على توفير كافة الخدمات والاستشارات الطبية للمواطنين لضمان استمرار بقائهم فى المنازل إلا فى حالات الضرورة ، لافتا أن التطبيق تم تنفيذه بالتعاون مع الدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ؛ والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعى وشباب المتخصصين فى تنفيذ البرمجيات بالجامعة تحت مظلة وحدة تصميم وتطوير البرمجيات لتنفيذ برنامج طبى متكامل يهدف إلى تقديم الاستشارات الطبية والعلاجية والوقائية من متخصصين بالمستشفى الجامعى .

جدير بالذكر بأن فريق العمل مكون من المهندسة فهيمة احمد خليل (التطبيق الكامل) والمصمم الفنى مهندس هانى طه (برنامج التواصل السريع من خلال الواتس آب) ، وقد أشرف على تصميم وتنفيذ التطبيقات الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للتحول الرقمي ، وقد شارك الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير والمتابعة والدكتور محمد ماضى بتصميم ايقونة رمزية للجيش الأبيض كواجهة رئيسية للتطبيق الإلكترونى الشامل للاستشارات الطبية المباشرة للمجتمع المصرى  .

من ناحية أخرى أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بادارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الدكتور منصور أنه يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهاً كافة جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية.

4d16e4fe-c7d6-406c-99cd-611a1f2e7edf
تطبيق مبادرة إحنا معاك بجامعة بنى سويف

 

10020030
تطبيق مبادرة إحنا معاك بجامعة بنى سويف

 

 


بنى سويف

جامعة بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

كورونا

رئيس جامعة بنى سويف

حملة احنا معاك

استفسارات المواطنين

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

غدا بدء التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والابتدائى بالمدارس الحكومية

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة