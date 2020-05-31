اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الرى والموارد المائية

الأحد، 31 مايو 2020 08:07 م
توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة أسوان ووزارة الرى والموارد المائية
أسوان - صلاح المسن

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وقعت اليوم جامعة أسوان بروتوكول تعاون مع وزارة الموارد المائية والري، فى إطار خطة جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر التوقيع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان والمهندس محمد على إبراهيم الشرونى وكيل وزارة الرى بأسوان وبحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد زكريا مدير مركز الدراسات والاستشارات الهندسية بجامعة أسوان.

وأكد الدكتور أحمد غلاب فى تصريحات صحفية أنه يأتى توقيع البروتوكول فى إطار التوجه الرئاسى للاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لتقديم المشورة العلمية لكون الجامعة تمثل بيت الخبرة وفى ظل إهدار موارد المياه بالرى القديم يتضمن البرتوكول إجراء التصميمات الهندسية الحديثة والعمل على تطوير شبكات ونظم الرى الحديث والإشراف على المشروعات التابعة لوزارة الرى وإعداد مستندات الطرح داخل نطاق المحافظة .

وأشار المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان أن توقيع البرتوكول يأتى فى إطار خطة وحرص أجهزة الدولة ووزارة الموارد المائية والرى لدعم محاور التنمية ومن ضمنها الرى والتنمية والزراعة، وذلك بتوجيهات رئيس الجمهورية تقوم وزارة الرى بعمل مشروعات لتأهيل الترع وشبكات الرى لتحسين حالة الرى وتقليل فواقد المياه بما يرفع من انتاجية الأراضى الزراعية ودعم الاقتصاد ولحاجة وزارة الرى للاستفادة من الخبرات العلمية والهندسية لجامعة أسوان ومركز الدراسات والاستشارات الهندسية بالجامعة لتعظيم الاستفادة تم توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ووزارة الرى وذلك لعمل الدراسات والتصميمات لتلك المشروعات مع الإشراف العام على الأعمال والاختبارات وأعمال ضبط الجودة.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة أعدت خطة طموحة للتعاون مع المؤسسات الحكومية المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى بتقديم كافة الخبرات البحثية والدراسات الاستشارية فى النهوض بالقطاعات ويأتى هذا البرتوكول تتويجا لخطة الجامعة.

وأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصر عميد كلية الهندسة ونائب رئيس مجلس إدارة المركز، بأن المركز يضم نخبة من المتخصصين من كبار أساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات الأكاديمية والعلمية ويقوم المركز بتقديم كافة الاستشارات الهندسية والدراسات العلمية ولديه أساتذة متخصصين فى مجال المياه والرى ولإقامة السدود والعمل على فتح آفاق جديدة للتنمية فى مجال تعظيم موارد المياه بأسوان .

وذكر الدكتور محمد زكريا عبد الحميد المستشار الهندسى لجامعة أسوان أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الرى والموارد المائية ويمثلها المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظة أسوان وبين الجامعة ويمثلها الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان وقد قمت بالتوقيع على البروتوكول مفوضا عنه، وأن وذلك لعمل الدراسات والبحوث والاختبارات والقياسات والمعاينات واعداد التقارير وتقديم الاستشارات الفنية وإعمال ظبط الجودة والإشراف على التنفيذ لأعمال مشروعات وزارة الرى والموارد المائية فى إطار الحفاظ على الموارد المائية ودعم محاور التنمية.

توقيع البروتوكول (1)
توقيع البروتوكول (1)

 

توقيع البروتوكول (2)
توقيع البروتوكول (2)

 

توقيع البروتوكول (3)
توقيع البروتوكول (3)

 

توقيع البروتوكول (4)
توقيع البروتوكول (4)

 

 


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