موسكو (أ ش أ)

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسى أن شحنات الدواء الروسى، "أفيفافير" لعلاج حالات الإصابة بالفيروس التاجى ستبدأ في 11 يونيو، وذكرت صحيفة /إزفستيا/ الروسية - نقلا عن متحدث باسم الصندوق - قوله إنه لن يتم الإفراج عن الدواء للبيع المجاني ولن يستخدم إلا تحت إشراف العاملين الطبيين، ومن المفترض أن يتم توفيره للمستشفيات الروسية في 11 يونيو 2020".

وأضافت الصحيفة أنه تم بالفعل إنتاج 18 ألف عبوة من الأدوية، وقال المتحدث "إن إمكانات العملية تتيح إنتاج 60.000 عبوة شهريًا و 720.000 عبوة سنويًا"،وحصل //أفيفافير// على موافقة من وزارة الرعاية الصحية الروسية وأدرجت في سجل الأدوية الحكومي.

وكان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس " كورونا" المستجد، أعلن عن تسجيل 9268 إصابة جديدة بالفيروس في عموم البلاد خلال الساعات الــ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 405 آلاف و 843 حالة.



وذكر المركز الروسي - في بيان اليوم الأحد - أن الإصابات الجديدة سُجلت في 84 إقليما روسيا، مشيرا إلى أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2595 إصابة من الإصابات الجديدة .



وأشار البيان إلى تسجيل 138 وفاة في عموم روسيا خلال اليوم الماضي ، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4693 حالة ..مضيفا أن 4414 شخصا تعافوا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين في عموم البلاد 171 ألفا و883 حالة.

