وأضافت الصحيفة أنه تم بالفعل إنتاج 18 ألف عبوة من الأدوية، وقال المتحدث "إن إمكانات العملية تتيح إنتاج 60.000 عبوة شهريًا و 720.000 عبوة سنويًا"،وحصل //أفيفافير// على موافقة من وزارة الرعاية الصحية الروسية وأدرجت في سجل الأدوية الحكومي.